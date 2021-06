Jó kimondani: olimpikonok

Az MVM Szeged két kajakosa, Kárász Anna és Nádas Bence is készülhet a tokiói olimpiára: előbbi két (K4 500 és K1 200 méter), utóbbi egy (K4 500 méter) számban érdekelt az ötkarikás játékokon.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) elnöksége elfogadta Hüttner Csaba szövetségi kapitány javaslatait, amelyeket korábban az MKKSZ versenysport bizottsága is támogatott, így kialakult az olimpiára utazó gyorsasági kajak-kenu csapat összetétele. A női négyes a Kozák Danuta (FTC), Bodonyi Dóra (Szolnok), Csipes Tamara (Honvéd), Kárász Anna (MVM Szeged), a férfi négyes pedig a Nádas Bence (MVM Szeged), Tótka Sándor (UTE), Kopasz Bálint (Győr), Csizmadia Kolos (Inter-Épfu) összetételben kezdi meg a tokiói felkészülést.Mindkét négyesben szerepel versenyző az MVM Szegedből, így a nőiben Kárász, a férfiban Nádas. Kárász megkapta a K1 200 méteres számot is, azaz a két szegedinek három számban szurkolhatunk.

– Az előző héten nem hivatalosan már a csapat tagja voltam, ám ez most vált véglegessé. Hihetetlen érzés, és nagyon jó kimondani, hogy olimpiai induló vagyok. Az előttünk álló bő öt hét elég lehet egy kis alapozásra, majd a formába hozásra, és főleg egyesben készülök, a négyessel nagyjából heti egy-két alkalommal tudunk találkozni – nyilatkozta Kárász Anna.

Nádas Bence K1 500 méteren megnyerte a szegedi világkupát, K1 200 méteren a legjobb háromban volt, K2 1000 méteren második lett a hazai válogatón, és többek közt az olimpiai kvótát 2019-ben megszerző négyes tagjaként is bizonyította csapathajós alkalmasságát.

– Sajnálom, hogy az Európa-bajnokságon nem tudtuk megmutatni, mit tud az a négyes. Örülök, hogy bekerültem az újjáalakított egységbe, és az éves egyéni eredményeim is azt mutatták, helyem van benne. Most van négy jó állapotú, motivált, erős fiatalember, akik bármire képesek, és ez akár még egy jó eredményt is hozhat majd az olimpián – nyilatkozta Nádas.

Az olimpián az algyői származású, de győri színekben versenyző kajakos, Kopasz Bálint Kárászhoz hasonlóan szintén két számban érdekelt: a négyes mellett K1 1000 méteren is indul.

A magyar versenyzők július 25-én repülnek Tokióba, azaz addig még bő öt hét áll rendelkezésre a tökéletes felkészülésre.