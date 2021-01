Mindig a következő célra figyel Olasz Anna

Túl van a betegségen a világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes szegedi hosszútávúszó, Olasz Anna, aki bízik a májusi olim­piai kvalifikációban.

Nehéz helyzetbe sodorta az élet Olasz Annát: előbb tüdőgyulladást kapott, majd a koronavírus is utolérte, de szerencsére szövődmények nélkül győzte le a két komoly betegséget.

– Mostanra minden rendben van. Elég jól viselte a szervezetem a betegségeket, a tipikus koronavírusos tünetek szerencsére elkerültek. Körülbelül 2-3 órát voltam csak lázas, a tüdőgyulladás miatti mellkasi fájdalom viszont nehéz volt – mesélte, majd hozzátette, most nem örült a pihenőnek.

– Jobb lett volna, ha edzhetek, de így, hogy viszonylag hosszabb időt pihentem, feltöltődve vágok bele az idei évbe. Nagyon sűrű időszak vár rám, remélem, hogy a szokásosnál hosszabb szünet meghozza a gyümölcsét – fogalmazott a hosszútávúszó.

A Haász SZUE úszói hamarosan megkezdik a szokásos év eleji edzőtáborukat, január 17-én utaznak Bulgáriába, ahol három hetet töltenek majd el. Ezt követi még egy tábor a március végi országos bajnokság előtt, amely Olasz Anna számára hamarabb véget ér, ugyanis Dohába utazik, ahol több mint egy év után újra nyílt vízben szállhat majd harcba.

A legfontosabb hónap azonban a május lesz, ugyanis előbb a Lupa-tónál Európa-bajnoki küzdelmek következnek, ez­­után pedig Japánba megy, ahol Fukuokán a nyílt vízi úszók olimpiai kvalifikációs versenyén indul. Gondolhatnánk, hogy a helyszín segít majd az olimpiai felkészülésben, ám Anna rávilágított, hogy ez ko­­rántsem ilyen egyszerű.

– Először én is azt gondoltam, hogy előnyös lesz a helyszín, viszont az olimpia Tokió belvárosában lesz, ahol nagyon meleg van augusztusban, így az ott lévő tó is eléggé felmelegszik. Fukuokában má­­jusban az óceánban úszunk majd, aminek az átlaghőmérséklete 20 fok, körülbelül 10 fok eltérésre számolunk a kettő között. Ezenkívül az is különbség, hogy az egyik sós víz hullámokkal, míg a másik édesvíz hullámok nélkül, így nagyon nincs értelme párhuzamot vonni – foglalta össze a szegedi úszó, és hozzátette, mindig igyekszik az éppen soron következő versenyre koncentrálni, így az olimpiával kapcsolatban eredményekben még nem gondolkozik.