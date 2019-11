Remekelt 88 km-en

Remek teljesítménnyel ezüst­érmes lett az ország egyik legnehezebb terepfutóversenyén a makói Panyor Krisztina. A 88 km-es távot 12 óra 24 perc 56 másodperc alatt teljesítette.

A magyarországi terepfutóversenyek egyik legnehezebb megmérettetésén, a Piros 85-ön lett ezüstérmes a ContiTech Fluid SE makói terepfutója, Panyor Krisztina.

– Ezt a futást nem terveztem be előzetesen, emiatt picit tartottam is tőle – árulta el érdeklődésünkre Panyor.

– Idén a fő versenyeim maximum 50 km-esek voltak, míg ez 88 km volt. Egy ilyen terepfutóverseny teljesen más felkészülést igényel, de hatalmas megtiszteltetés volt, hogy meghívtak. Ezért nem hezitáltam, azonnal elfogadtam, hiszen ez az ország egyik legikonikusabb és az egyik legkeményebb futóversenye – mesélte örömmel, hogy most már erről is elmondhatja, hogy teljesítette, ráadásul remek eredménnyel fejezte be. A Piros 85 visszaigazolás számára, hogy az ország legjobb terepfutói között számolnak vele, ami rendkívül jó érzésekkel tölti el.

A Piros 85 teljesítménytúra programjában évek óta szerepel már a terepfutás. Idén érintette a Pilis hegységet, a rajt a Csillaghegyről indult, a befutókat pedig Budaörsön várták. Egyéb szép területeket is érintett, mint Dobogókő, Dömösd vagy éppen Nagykovácsi. Panyor 12 óra 24 perc 56 másodperccel szerezte meg a magyar terepfutó ultra országos bajnokságának ezüstérmét.

– Már azzal elégedett voltam, hogy sikerült teljesítenem. Naivság volt, de kitűztem magam elé egy ennél jobb időeredményt, de nem ismertem a pályát, illetve a hideg miatt az nem tűnt reálisnak. A 88 km nekem picit hosszú. Futottam ennél többet, de idén nem hosszú távolságokra tréningeztem, így maximálisan elégedett vagyok magammal – értékelte büszkén önmagát Panyor.

A négyállomásos Budai Trail utolsó helyszíne vár még Panyorra decemberben. Két második és egy hatodik hellyel összetettben vezet, így kulcsfontosságú 28 km vár majd rá.