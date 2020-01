10 hónap alatt rakták össze az eredeti Apple iPodot

2001. januárjában még prototípusok vagy tervek sem voltak, sőt, csapat sem. Novemberre mégis elkészült az iPod, és meg is jelent. Ezen belül márciusban kapta meg a prototípust Steve Jobs, a gyártókat áprilisban találták meg, a fogyasztók pedig novemberre kaptak iPodokat. Manapság ehhez képest nagyságrendekkel többet fordítanak a kutatás-fejlesztésre.

Patrick Collison, a Stripe ügyvezetője beszélt róla, hogy Tony Fadell, az Apple egyik korábbi alelnöke beszélt neki erről. Fadell azt is elárulta, hogy a koncepció megalkotására, a fejlesztésre és a piaci megjelenésre mindössze 10 hónapjuk volt.