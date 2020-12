110 hüvelykes mérettel jön a Samsung MicroLED tévé

Jön az újgenerációs kijelzőtechnológiával készült 110 colos MicroLED televízió.

A legújabb MicroLED innováció már előrendelhető Dél-Koreában, jövőre pedig itthon is. A 110 colos készülék kiváló színmegjelenítést és kiemelkedő fényerőt biztosít a továbbfejlesztett LED kijelzőtechnológiának köszönhetően.

A Samsung első MicroLED kijelzője, a professzionális felhasználásra tervezett, egyedileg konfigurálható modulokból álló The Wall 2018-ban mutatkozott be. Az új, 110 colos MicroLED modellel a Samsung először hozza el a MicroLED élményt a hagyományos televíziós formavilágba. Az új készülék esetében, a moduláris kialakítású elődökkel szemben, nincs szükség összeszerelésre és beállításra. A lenyűgöző videó- és hangélmény az okostévé-funkciókkal együtt azonnal elérhető.

Az elmúlt évben a felhasználók a nagyképernyős televíziókat részesítették előnyben, a kereslet pedig folyamatosan nő. A 110 colos MicroLED készülékkel a Samsung lenyűgöző vizuális élményt kínál, újgenerációs, ultranagy TV kijelzőn.

Az ultranagy képernyőktől a felhasználók kiváló képminőséget, élénk színeket és kiemelkedő felbontást várnak. A legújabb mérnöki fejlesztéseknek köszönhetően a 110 colos MicroLED tévében található mikrométeres méretű LED-ek mellett nincs szükség a hagyományos kijelzőkben használt háttérvilágításra és színszűrőkre, helyettük:

a készülék maga állítja elő a fényt és a színeket a pixelstruktúrán keresztül.

A MicroLED lefedi a DCI és az Adobe RGB színskála 100 százalékát és a professzionális DSLR kamerákkal készült képeket is kiemelkedő színhűséggel képes megjeleníteni. A készülék remek fényerővel, 4K felbontásban, 8 millió pixelen ad élénk, élethű színeket és pontos képet.

A 110 colos MicroLED nagy teljesítményű processzorral érkezik, amely a lehető legjobban támogatja az eszköz megjelenítési képességét. Az új Micro MI Processzor 4K HDR tartalmak megjelenítésére képes, a színek így élénkek, a képek pedig valósághűek lesznek, minden egyes jelenetben.

Az új készülék hosszútávon is megőrzi lenyűgöző képminőségét. A MicroLED egységek mesterséges alapanyagokból készülnek, amelyek amellett, hogy hosszú élettartamúak, tartósak is, így akár 100 000 órás, vagy akár több mint egy évtizedes élettartamot tesznek lehetővé.

Magával ragadó kialakítás és prémium hangzás

Az új, 110 colos TV magával ragadó élményt nyújt a felhasználók számára a

99,99 százalékos kijelző-test arányának köszönhetően.

A fekete mátrixot és a kávát is eltávolították a kijelzőről, mindössze a képernyő maradt, így a felhasználók szinte belemerülhetnek a lenyűgöző tartalmakba.

A Samsung továbbfejlesztette és optimalizálta Smart TV funkcióit, hogy kihasználhassa a 110 colos MicroLED hatalmas képernyőjének előnyeit. A felhasználók a Multi View funkcióval kényelmesen nézhetnek akár négy tartalomforrást egyidejűleg az akár 55 colos méretű osztott képernyőkön. A Multi View funkció használatakor a nézők több külső eszközt is csatlakoztathatnak, így egy képernyőn, egyszerre nézhetik a híreket, különböző filmeket és más alkalmazásokat is. A megoldásnak köszönhetően egyszerre akár több sportesemény is követhető, vagy játék közben streamelhetők a különböző segítséget nyújtó videók, mindez lenyűgöző minőségben és nagy méretben.

Az új MicroLED televízió esetében nem pusztán a látvány, de a dinamikus hangélmény is kiemelkedő. A készülék beépített Majestic Sound rendszerrel érkezik, amely lélegzetelállító 5.1 hangzást nyújt külső hangszóró nélkül is, így bármely szobát azonnal luxus házimozivá alakít. Az Object Tracking Sound Pro funkció azonosítja a képernyőn mozgó elemeket és a hangot a mozgás térbeli lekövetésével dinamikusan hozza létre. Így, amikor a felhasználók akciófilmet néznek, amelyben egy repülőgép száll el a képen, úgy érezhetik, mintha a gép motorjai felettük zúgnának el.

A 110 colos MicroLED modell Magyarországra 2021 folyamán érkezik, a koreai bemutatót követően.

Borítóképünk illusztráció