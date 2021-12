Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a keddi, budapesti sajtótájékoztatón azt mondta, régi ambíció válik valóra a robotsebészet magyarországi elindításával. Orvostörténeti jelentőségűnek nevezve az eseményt hozzátette:

a robotvezérelt sebészeti beavatkozások kisebb műtéti terhet jelentenek a betegnek, a beavatkozások precízebben végezhetők és a műtét utáni felépülés is gyorsabb.

A Robotsebészet bevezetése Magyarországon elnevezésű, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban megítélt támogatás százszázalékos finanszírozást biztosít az 1,3 milliárd forint értékű projektnek.

Polgár Csaba, az Országos Onkológiai Intézet (OOI) főigazgatója elmondta, kollégái régóta készülnek és képzik magukat az új technológia használatára. Jelezte, mindkét kórházban elindult a képzés, és a program szerint a

jövő év januárjában megkezdhetik az urológiai és a nőgyógyászati műtéteket a robottal.

Szeretnék elérni, hogy az onkológiai intézet képzőközpontként is jelen legyen, és a berendezéssel egy szimulátor is érkezzen, így Magyarországon is lehetőség nyíljon a képzések jelentős részének elvégzésére.

Dobosi Zsolt, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet főigazgatója örömét fejezte ki, hogy konzorciumi partnerként az intézmény vehet részt a programban.

Elmondta, az elmúlt időszakban számos beruházás, felújítás, fejlesztés indult el és fejeződött be a dél-pesti kórházban. Családbarát szülészetet alakítottak ki, amelynek nyomán megújult a szülészet-nőgyógyászati osztály, az Egészséges Budapest Program révén egy új épületet alakítottak ki a nagyértékű diagnosztikai gépeknek. A kormányzati felújítási program segítségével szinte valamennyi fekvőbeteg-ellátó osztály is megújult. Ezen kívül megtörtént az épület külső szigetelése, energetikai korszerűsítése is.

Az együttműködési szerződést a két főigazgató és Cristina Grigorescu, a robotsebészeti eszközt forgalmazó Sofmedica Hungary Kft. ügyvezető igazgatója írta alá.

