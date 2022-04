Most már ilyen is van, néhány külföldi próbálkozás után magyar népdalokat is lehet szerezni a KukoricAIános chatbottal.A Zeneszöveg.hu saját fejlesztésben, a Stratis technikai céggel karöltve kifejlesztett egy mesterséges intelligencia alapú dalszövegíró chatbotot. A felhasználónak a fájdalmas, a szerelmes vagy a meglepetés kategóriákból kell kiválasztania egyet a névjegyoldalra kattintva, és a mesterséges intelligencia mindenkinek egy másokétól eltérő négysoros népdalt generál.

Az eredményt pontozni lehet 1-től 5-ig, illetve címet adhatunk a szerzeménynek.



Maga a messenger alkalmazás innen közvetlenül is elindul.



– A kreatívipar manapság rengeteget kísérletezik a mesterséges intelligenciával, mi is ezt tesszük – mondta el Koczka Bori, a Zeneszöveg.hu operatív vezetője. – Részünkről egy játék, a dalszövegírás nem pótolható semmivel, de a szerzőknek ihletet adhat.



A chatbot április elsején startolt el és 3 hétig elérhető a nagyközönség számára, így Húsvétkor is, hogy aki szeretne ihletet kapni locsoló vershez, legyen hova nyúlnia.



A született népdalok közül a szervezők kiválasztanak majd egyet, amit ismert zenészekkel megzenésítenek. Hogy kik ők, és aztán még mi lesz az elkészült dal sorsa, azt a szervezők később hozzák nyilvánosságra.



Borítóképünkön KukoricAIános