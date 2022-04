A Precision 5470 olyan teljesítményt nyújt, amire korábban csak a nagyobb munkaállomások voltak képesek. A modell csak 1,47 kg, és a világ első 12. generációs Intel Core H sorozatú processzoron alapuló laptopja, amely igazoltan megfelel az Intel Evo platformkövetelményeknek, és az Intel vPro platformra épül. A laptop akár 64 GB DDR5 memóriával, 4 TB tárhellyel és NVIDIA RTX A1000 videókártyával is rendelkezhet.

A nagyobb teljesítmény nagyobb hőtermeléssel jár, ezért a Precision 5470 hűtőrendszere létfontosságú az eszköz hatékony működése szempontjából, különösen a gépház vékony kialakítását figyelembe véve. A Dell mérnökei innovatív, új hőszabályozó rendszer kifejlesztésével kerekedtek felül a problémán, amely illeszkedik a rendszer kompakt méreteihez, így nem kell lemondani a memória egy részéről vagy a praktikus Thunderbolt portokról.

A rendszer részét képezi a szabadalmaztatott, két ellentétes kivezetésű ventilátor, amelyek segítik a rendszer gyors működését, az összetett munkafolyamatok során is. Mindemellett ez az első Dell eszköz, amely a zsanérok kialakításának köszönhetően még hatékonyabban képes kivezetni a forró levegőt, ami szintén hozzájárul a rendszerteljesítmény optimalizálásához.

Kialakításakor alapvető szempont volt a 14 colos Infinity Edge kijelző használata, azért, hogy egy olyan kis méretű modellt tervezzenek, amelyen a grafikusok, a mérnökök és más szakemberek ötletei mégis valósághűen megjelenhessenek. A kijelző beépített funkciója a TÜV-tanúsítvánnyal ellátott ComfortView Plus, egy hardveralapú, kékfény-kibocsátást csökkentő szűrő, amely nem igényel többleterőforrást, mégis lehetővé teszi a színek valósághű megjelenítését.

A laptop nagy sebességű Wi-Fi 6E-kapcsolatot biztosít, és a Dell Optimizer for Precision szoftverrel is rendelkezik. Ez a mesterséges intelligencián alapuló szoftver megtanulja a felhasználó munkastílusát és reagál az igényeire, automatikusan fokozva az alkalmazásteljesítményt, az akkumulátor-üzemidőt, a hangbeállításokat és az adatvédelmet. Az MI-szoftver működését két új funkció teszi még hatékonyabbá:

• Az új, intelligens adatvédelmi funkciók elsötétítik a képernyőt, ha a felhasználó másfelé néz, és segítenek elrejteni a bizalmas adatokat és projekteket, ha azt észlelik, hogy valaki más is nézi a kijelzőt.

• A Dell Optimizer a világ első olyan szoftvere, amely egyszerre több hálózathoz is kapcsolódik, azaz a felhasználó egyszerre két vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz is kapcsolódhat a gyorsabb adatátvitel és letöltések érdekében.

Nem csupán intelligens, hanem szép is

A gépház prémium megjelenést és felületet kapott: mérnöki tervezésű alumíniumból készült, a jobb tapintásról és fogásról pedig a texturált felületkezelés gondoskodik. A nagy méretű, a teljes felületén kattintható érintőpad bőséges felületet biztosít a képernyőn való navigáláshoz, a modern Pro billentyűzet és az opcionális ujjlenyomat-leolvasó pedig a kényelmet és a könnyű hozzáférést szolgálja. A munkaállomás elérhető érintést és tollhasználatot is támogató képernyővel.

A Dell fenntartható tervezés melletti elkötelezettségének jegyében, a Precision 5470 csomagolása 100 százalékban újrahasznosított vagy megújuló anyagokból készült.