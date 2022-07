A nyílt forráskódú és keresztplatformos webböngésző frissítése már alapból bekapcsolt a teljes követősüti-védelemmel érkezik és hatástalanítani próbálja a lekérdezési paraméterek követését a fokozott követés elleni védelemet Szigorú üzemmódba kapcsolva.

Ebben a kiadásban már beállítható, hogy a letöltések panel automatikusan megnyíljon, vagy sem.

Az asztali Firefox újdonságai

Minden alkalommal, amikor elindít egy letöltést, a Firefox alapértelmezés szerint automatikusan előhívja a Letöltések panelt, így könnyen megtalálhatja a letöltött fájlokat, de a panel megjelenése zavarhatja. Hogy ne kelljen többször bezárni, a panel nem jelenik meg, ha több letöltés van folyamatban, vagy ha úgy állítja be. A Letöltés gombra jobb egérgombbal kattintva állítható be ezt a beállítás a „Show Panel When Download Begins” lehetőségné.





Amennyiben a Mozilla Firefox Fokozott követés elleni védelemét Szigorú üzemmódba kapcsolja, az mostantól hatástalanítani próbálja a lekérdezési paraméterek követését is.

Windowson képernyőolvasó (amely olyan technológia a vakok vagy nagyon korlátozottan látók számára, amely hangosan felolvassa azt, ami a képernyőn van) használata esetén az enter megnyomására van szükség egy elem aktiválásához. Ez néha nem sikerült, illetve nem a rossz elemre és/vagy egy másik alkalmazásablakra kattintás lett az eredmény. Ennek a hibát most javították. A felhasználók a saját igényeikhez igazíthatják ezeket a funkciókat és most már Firefox windows-os változatán is hiba nélkül működik.

Biztonsági okokból további folyamat elválasztást végeztek a fejlesztők: javították a biztonságot azáltal, hogy a hangdekódolást egy különálló folyamatba helyeztük át szigorúbb sandboxinggal, így javítva a folyamatok elszigeteltségét.

A Linux-felhasználók számára ez a verzió bevezette a Geoclue támogatását, amely a weboldalak igénye esetén geolokációs szolgáltatásokat nyújt a D-Bus-on keresztül.

A Firefox 102-ben fejlesztették a Kép a képben funkciót is, mivel támogatja a Dailymotion, Disney+ Hotstar, Funimation, HBO Max, SonyLIV és Tubi videó streaming szolgáltatások feliratozását. A fejlesztők várják további szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeket.

A Firefox for Android újdonságai

• A hitelkártya automatikus kitöltése mostantól kérni fogja a kártyaadatok mentését és frissítését az űrlapok kitöltésekor.

• Megoldódott az a probléma, hogy a nagyméretű vágólap tartalma összeomlást okozott a billentyűzet megnyitásakor.

• Már nem omlik össze az alkalmazás, amikor a PiP engedélyezésével a kereső widgetre való koppintáskor.

• A jelszó automatikus kitöltése mostantól működik zárolt és nem futó Bitwarden alkamazásban tárolt jelszóval is.

• Alkalmazások közötti váltáskor a Firefoxnak futó állapotban marad.

A Firefox for iOS újdonságai

• Szponzorált parancsikonokat helyeztek el az iOS kezdőlapján: a Firefox anyagi támogatásának új módjain dolgozik, beleértve az új szponzorált parancsikonokat a kezdőlapon. Csak olyan hirdetési partnerekkel dolgoznak együtt, amelyek megfelelnek adatvédelmi előírásainknak. Így utasíthatja el vagy tilthatja le a szponzorált parancsikonokat.

• Hozzáadtak egy beállítást, amellyel eltávolíthatja a parancsikonok részt az iOS kezdőlapjáról.

• A kezdőlapon található ajánlott Pocket-cikkek mostantól megbecsülik az olvasási időt – így most vagy később is elolvashatja őket. A Firefox nyelvét angolra (Kanada) vagy angolra (Egyesült Államok) kell állítani ahhoz, hogy megkapja a Pocket cikkajánlásait.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)