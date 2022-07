A MobileGap versenysport támogató rendszere a Vodafone nemrég bevezetett CAT-M hálózatának köszönhetően új távlatokat nyithat mind a vitorlázás, mind egyéb verseny-és tömegsportok támogatása esetén a magas megbízhatóság, az alacsony szenzor oldali fogyasztás és minden eddiginél gyorsabb válaszidők révén.

A Race&Trace a valós idejű, felhő alapú kommunikáció segítségével, valamint a hajókon elhelyezett szenzorokkal teszi lehetővé, hogy élőben követhessük a vitorlásversenyek állását: a megoldás pozíciókövetéssel, folyamatos sebességméréssel, az élő videóközvetítések lehetőségével, valamint a részeredmények mutatásával teszi még izgalmasabbá a vitorlásversenyeket. Az előbbiek mellett biztonságtechnikai szempontból is rendkívül fontos a Race&Trace:

a valós időben érkező adatoknak köszönhetően sokkal gyorsabban észlelhető, ha egy vitorlás esetleg bajba kerül, és a pontos helyszínadatoknak köszönhetően a mentőcsapatok is könnyebben találják meg a bajbajutottakat.

A Vodafone Magyarország több mint 12 éve működik együtt sikeresen a Mobilegap Magyarország Zrt-vel, utóbbi Race&Trace rendszere pedig már egy éve támogatja a hazai vitorlásközösséget. Most a Mobilegap Digitális Szolgáltatási Platform-ja (M-DSP) a Vodafone CAT-M IoT hálózatához kapcsolva új kapukat nyit meg a hajózás digitalizációjának területén.

A CAT-M hálózat képes a bázisállomások közötti mozgást megszakítások nélkül kezelni, így pontosabban követhetővé válnak a tömeg- és versenysportok résztvevői, valamint verseny közben is elérhetővé válnak többek között a sebességre, részeredményekre vonatkozó adatok, statisztikák.

A Race&Trace megoldás

A Race&Trace a valós idejű, felhő alapú rendszer, valamint a hajókon elhelyezett szenzorok kommunikációjának segítségével lehetővé teszi, hogy a nézők élőben követhessék a vitorlásversenyek állását, továbbá a versenyzők számára, hogy felkészülésüket még hatékonyabbá tegyék a versenyek utólagos elemzésével.

A szenzorokról az információk mobil adatátviteli technológia segítéségével (CAT-M) jutnak el a központi szerverre, ahol megtörténik az adatok feldolgozása, majd a weboldalon azok megjelenítése. A fenntarthatósági szempontokat szem előtt tartó szenzor főbb tulajdonságai közé tartozik az alacsony fogyasztás, a vízállóság, a beépített GPS, újrahasznosított anyagból készült tokozás továbbá, hogy 2G, 3G és LTE mobil hálózatokkal is kompatibilis.

A megoldás központi eleme a webes interface, ami PC-n, tableten és telefonon egyaránt elérhető. A megjelenített térképes felületen a versenyben résztvevők online, valós időben láthatják részeredményeiket, illetve különböző statisztikákat és a verseny végeredményére vonatkozó prognózisokat. A csapatokat támogató szurkolók kiválaszthatják kedvenceiket, szűrhetnek hajóosztály, kapitány, legénység vagy hajónevekre is, folyamatosan és élőben követve a hajókat, akár az útvonalaikat is megjelenítve. Látványos elem az eredmények szalagcímszerű, folyamatos kijelzése is a versenyek alatt, valamint a végeredmények listaszerű elérhetősége a futam végén, amint azt akár különböző autósport közvetítések alkalmával láthatjuk.

A Race&Trace biztonságtechnikai szempontból is rendkívüli jelentőségű lehet: a valós időben érkező adatoknak köszönhetően sokkal gyorsabban észlelhető, ha egy vitorlás esetleg bajba kerül, és a pontos helyszínadatoknak köszönhetően a mentőcsapatok is könnyebben találják meg a bajba jutottakat.

Borítóképünk illusztráció (Vodafone)