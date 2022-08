A digitális átalakulás új kihívásokat hozott a munkakörnyezetbe, amivel lassan mindenkinek meg kell küzdenie. Jelenleg az Ipar 4.0 időszakát éljük, de már nyakunkon az ötödik ipari forradalom is, ami a digitális technológiák eddiginél jóval szélesebb körű használatáról fog szólni. Ugyanakkor komoly problémát jelent, hogy Magyarországon, sokan még az Ipar 4.0-val sem tudják tartani a lépést, pedig az átállás utolsó utáni pillanatába érkeztünk.

Hazánk ipari hatékonysága jónak mondható, de főleg a KKV-k terén még hátrányban vagyunk az Európai Unió fejlettebb országaihoz képest. Ez a lemaradás nagy részben az Ipar 4.0-ra való átállás hiányából ered. Ahhoz, hogy a hazai kis- és középvállalati szektorban erős alap jöjjön létre a digitális átállásra, több képzési lehetőségre és tájékoztatásra lenne szükség.

Alacsony a tanulási kedv

„Sosem volt még ennyire aktuális, hogy megtörténjen az Ipar 4.0-ra átállás a magyar KKV szektor szereplői számára, ám sajnos egyelőre alacsony a tanulási kedv. Sok oktatás elérhető már, ráadásul ezek többsége gyorsan és érthetően magyarázza el a folyamatot, és kevés időráfordítással nagy eredményeket lehetne elérni” – mondta Lichtenthal Tina, az ARTO Consulting Kft. ügyvezetője.

A digitális transzformáció szakértője szerint a vállalkozók akár néhány új szokás elsajátításával is jelentős fejlődési pályára állhatnának.

„Sokszor ezeknél a kis cégeknél a tulajdonos a szakmai vezető, a pénzügyes, a mindenes. Rengeteg teher nehezedik rájuk és idő sincs arra, hogy tervet készítsenek, vagy hogy tudást szedjenek össze. De nehézség az is, hogy egyetlen vállalkozást segítő szervezettől sem születtek olyan képzések, melyek azt segítenék, hogy mindenki ismerje a rá háruló folyamatokat. Nagy szükség lenne most az átállásra, mert ha ezt nem ismerik fel, akkor könnyen lehet, hogy 2-3 év múlva már csak a bezárás lesz az egyetlen megoldás” – tette hozzá Zoltán Hevesi, projektmenedzser.

Tanfolyamok, tanulási lehetőségek az Ipar 4.0-ra való átállás irányításához

A nemrég lezárult TransIT projekt pont ezeket a változásokat hivatott elősegíteni. A három éven át tartó projekt célja az Ipar 4.0-ra való átállás irányításához szükséges munkaalapú kompetenciák fejlesztése volt. A TransIT projektcsapatot hat ország nyolc intézménye alkotta. Mindegyikük jelentős tapasztalatokkal rendelkezik a felnőttképzésben, és elkötelezetten támogatja az innovatív e-tanulási programokat.

„A TransIT által elkészített guidebook a résztvevő országok összefogásával került kiadásra, összefoglalva a kutatási eredményeket és ajánlásokat. A guidebook azt vállalta, hogy egy olyan leírást, metódust ad a cégeknek, amit, ha követnek, minél eredményesebben át tudnak állni az Ipari 4.0-ra” – mondta az ARTO Consulting Kft. ügyvezetője, aki arról is beszélt, hogy a szakmai könyv tartalma alapján az elkövetkezendő időszakban számos tanfolyamot szeretnének létrehozni, hogy ezzel is segítsék a magyar vállalkozók digitális átállását.

Az utolsó utáni pillanat már lehet, hogy késő

„A digitális fejlesztésekre lényegében az összes gyártó cégnek szüksége lenne. A zoknigyártól a tésztagyárig mindenkinek át kell állnia két-három éven belül. Az oktatások során a KKV szektorokat felbontjuk. Például lesz a pékségeknek, asztalosműhelyeknek, grafikusoknak és más szakmáknak külön tréningünk. Mindenkinek más a fontos, mindenkit más érdekel és máshogyan is kell megszólítani. Az a cél, hogy egy kis kézműves pékség is felismerje, hogy ha nem lép az Ipar 4.0 felé, hamarosan talán be kell zárnia, mert nem tudja a lépést tartani” – véli Lichtenthal Tina.