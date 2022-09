Dzsitendra Szingh tudományos és technológiai ügyekért felelős miniszter, akit az IANS helyi hírügynökség idézett, közölte, hogy a Gaganján nevű misszióra kiszemelt űrhajósok indiai és oroszországi kiképzését a járvány hátráltatta.

Előreláthatóan jövőre terveznek egy tesztrepülést egy humanoid robottal.

Az indiai űrprogram hajtóereje Narendra Modi miniszterelnök, aki egyebek között így akarja megmutatni országa növekvő szerepét a nemzetközi színtéren. Újdelhi mindenekelőtt a tudomány, valamint a költséghatékony űrmissziók terén vár előrelépést saját űrhajós missziójától. India már most is arról ismert, hogy viszonylag olcsón tud műholdakat fellőni az űrbe más országok részére is.

A világjárvány miatt azonban több projekt késedelmet szenvedett, így jövőre tolódott a Csandraján-3 holdszonda indítása is, miután India második Hold-missziója kudarcot szenvedett.

Egyes szakértők ugyanakkor azt kifogásolják, hogy az 1,3 milliárd lakosú India sok pénzt költ űrprogramjára, miközben számos lakója szegénységben él.