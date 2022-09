A nagy pontosságú helymeghatározásnak és gyors adattovábbításnak köszönhetően a versenypályán száguldó autók küzdelmébe online módon lehet bekapcsolódni. A fejlesztési munka egyik lehetséges eredményeként a jövőben akár egy Forma–1-es futam résztvevőivel is összemérhetik képességeiket az interneten keresztül a kanapépilóták.

A HUMDA Lab Nonprofit Kft. által koordinált egyedülálló együttműködésben a Magyar Telekom és a T-Systems Magyarország Zrt., a győri Széchenyi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központja, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség és a Technológiai és Ipari Minisztérium vett részt.

Forrás: HUMDA

A HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. által szervezett szakmai eseményen a Hungaroring aszfaltcsíkján cikázó két túraautóval a boxutca épületében álló szimulátorban ülve versenyzett Palkovics László technológiai és ipari miniszter.

A Digital Twin pilot projekt a vegyes valóság (Blended Reality) funkciót használva tette a szimulátor képernyőjén valós időben megjeleníthetővé a pályán zajló eseményeket. Mindkét autóba egy kísérleti eszközt szereltek, amely a Magyar Telekom 5G hálózatán továbbította a szükséges adatokat.

A járművek mozgását 10 centiméteresnél jobb pontosságú, valós idejű GPS helymeghatározással lehet nyomon követni. A megfelelő látvány elérését további szenzorok adatai is segítik, például a kormányszögről, a kerekek fordulatszámáról vagy a lengéscsillapítók pozíciójáról. A projekthez ki kellett fejleszteni egy pontos helymeghatározásra és adatgyűjtésre alkalmas eszközt, az adatfeldolgozás és adatcsomag megfelelő kezelésére jövőbe mutató kommunikációs hálózatot építettek ki.

A szenzorok által gyűjtött információ a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség megbízásából a Magyar Telekom által létesített 5G hálózaton jut el villámgyorsan a járműből a szimulációs környezetbe. Az 5G cellák a versenypálya teljes területén a lehető legkisebb késleltetéssel biztosítják az adatok megbízható továbbítását.

A száguldó autók speciális adatforgalmazási igényeit a másodpercenként akár 800 Mbit kezelésére képes, kis késleltetésű (akár 10 ms) hálózat a járművek rendkívüli tempója ellenére is minden probléma nélkül ki tudja szolgálni.

Továbbá fontos kiemelni, hogy a Magyar Telekom itt helyezte először üzembe az úgynevezett 5G-Campus rádióhálózat szeletelés (slicing) technológiát, melynek segítségével nem csak az autók közötti valós idejű kommunikációt tudják garantálni, hanem egyidőben a felhasználók publikus hálózat forgalmának igényét is ki tudják szolgálni nagyobb rendezvények ideje alatt. A megjelenítéshez szükséges szoftver és az algoritmusok fejlesztéséhez a résztvevő kormányzati, vállalati és egyetemi szereplők hatékony együttműködésére volt szükség.

Elősegítheti a hazai versenysport, e-sport új tehetségeinek felfedezését

– Egy nagyon izgalmas technológia gyakorlati alkalmazásának szinte kimeríthetetlen lehetőségeiről győződhettünk meg újra. Most két autóval versenyezhettem a szimulátorból, de a nem is nagyon távoli jövőben akár egy valós Forma–1-es futamba is bárki bekapcsolódhat az interneten keresztül, hogy Max Verstappent vagy Lewis Hamiltont előzze a kanyarban. A Digital Twin a magyar mérnökök leleményességének mintapéldája, jól mutatja az összefogás erejét. A pilot projekt kiváló lehetőséget teremt a tudományos és a versenyszféra közötti együttműködések elmélyítésére. Elősegítheti a hazai versenysport, e-sport új tehetségeinek felfedezését és a mérnökutánpótlást. Ezért is érdemel külön említést a győri Széchenyi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központja, ahol a hallgatók és a frissen végzett mérnökök közös kutatási, fejlesztési és innovációs partnerségben dolgoztak és dolgoznak a piaci szakemberekkel. A Technológiai és Ipari Minisztérium, a HUMDA Lab és a Széchenyi Egyetem közös célja, hogy hasonló kooperációk további sikeres fejlesztéseket alapozhassanak meg – mondta Palkovics László technológiai és ipari miniszter.

– A Magyar Telekommal kötött stratégiai partnerségünk részeként a Digital Twin projektben vizsgáltuk meg a nagy sebességű járművek és az 5G kapcsolatát. A pilot során fontos volt, hogy az eredmények jól rögzíthetőek, megismételhetőek és kipróbálhatóak legyenek, mely akár a további önvezető autózási fejlesztési projektek alapjául tud szolgálni. Az adatátviteli vizsgálatokat nagy járműsebesség mellett is teszteltük, a legnagyobb mért járműsebesség meghaladta a 200km/h-t, a Hungaroring teljes pályacsíkját lefedő 3,5GHz-es frekvencián működő 5G hálózatot, 5 bázisállomás szolgálja ki. – mondta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója.

– A Magyar Telekom 5G hálózata és az arra épülő digitális szolgáltatások az üzleti élet számos területén teszik versenyképessebbé a szereplők működését. Kiemelkedő lehetőség az, hogy egy olyan látványos és izgalmas folyamat során tudjuk ezt bemutatni, mint az autóversenyek – fűzte hozzá Gonda Gábor, a Magyar Telekom vállalati szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettese.

– Igazi fejlesztőmérnöki próbatételt jelentett a közös munka, amely számos szakmai kihívást tartogatott. Az egyetemen egyedileg fejlesztettük a nagy pontosságú pozícionálásra képes fedélzeti egység hardver és szoftver komponenseit, amely az 5G hálózaton keresztül továbbítja az adatokat a szerverhez, mindezt versenytempó mellett. Itt a gyors adatstrukturáláshoz és feldolgozáshoz biztosítottuk a szervert is, valamint a helymeghatározáshoz szükséges saját bázisállomást is – ismertette a pilot részleteit Drotár István, a Széchenyi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központjának vezetője.

– Kihívást jelentett az adatok továbbítása során, hogy a csomagokat nemcsak az egyes kommunikációs protokolloknak megfelelő formába kell hozni, hanem figyelembe kell venni azt is, hogy a szimulációs és megjelenítő környezet milyen frekvencián, milyen hosszú és milyen típusú adatokat vár. A HUMDA Lab egyik feladata így az volt, hogy megfelelően specifikálja az egyes adatcsomagok felépítését, vagyis a szükséges információkat és azok formátumát. Ezek az általunk biztosított FASTLAP szoftverbe kerülnek, amely a valós idejű vezetésszimulációra összpontosít. A programot a projekt igényei szerint számos helyen kiegészítettük – emelte ki Bári Gergely a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. kutatás-fejlesztési és innovációs leányvállalata, a HUMDA Lab ügyvezető igazgatója.