Ezt a március 2-án közzétett új Apple-szabadalmat először tavaly júliusban nyújtották be. Amint azt az AppleInsider először észrevette, az „Electronic Devices with Body Composition Analysis Circuitry” technológia célja a testösszetétel elemzése külső érzékelők által rögzített mélységtérképek alapján, beleértve a normál fényképeket és az infravörös képeket is.

Az Apple már alkalmazza az ilyen típusú biometrikus leolvasásokat az arc infravörös képével, de ez a szabadalom a technológiát merészen tovább viszi, és alkalmazza a test többi részére. Meghatározná a felhasználók nyakának, derekának, karjának és egyebeknek a mélységét.

Kép az Apple szabadalomból: ahol az úszógumi kialakul

Forrás: Apple

Mondhatjuk persze, hogy nem kell izgulni minden Apple-szabadalom miatt, ami csak megjelenik, de itt más a helyzet: ennek a technológiának a nagy része már ma adott.

A múlt hónapban kiderült, a cég közel jár ahhoz, hogy egy nem invazív (vélhetően tű nélküli) glükóztesztet készíthessen cukorbetegek számára okosórája, az Apple Watch segítségével. Ha a vállalat még nagyobb szeleteket akar kivágni az egészség- és fitnesztechnológia roppant jól jövedelmező tortájából, akkor a teljes testvizsgálat erőteljes start lesz hozzá.