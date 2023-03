Az állítólagos ügyvéd azt mondta, hogy az unokájuk börtönben van, pénztárca és mobiltelefon nélkül, és készpénzre van szüksége az óvadékhoz, mert az autójával halálra gázolt egy diplomatát. A The Washington Post tudósítása szerint a telefonáló mesterséges intelligencia által generált, a fiúkéra hasonlító hanggal tévesztette meg a szülőket. Az álügyvéd azt magyarázta, hogy a 21 ezer dollárra van azonnal szükség jogi költségekre, mielőtt az ügy bírósági szakaszba jut.

A nagyszülők összeszedték a készpénzt, és kívánságra Bitcoinon keresztül elküldték – később ugyan már azt állították, hogy szerintük is furcsán hangzott a sürgető hangú telefonhívás. Rendőrségi feljelentést tettek, de hát a pénz elment, erre nincs biztosítás.

A The Post szerint a fiú hangját a csaló vélhetően YouTube videókból szerezte be és beszédgenerátorral tanította be az átveréshez szükséges mondatokra.