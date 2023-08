Az új modellek futurisztikus dizájnnal érkeznek Magyarországra, önálló eSIM funkciókkal, emellett egyidejűleg hét érték – köztük az EKG, valamint a tüdőfunkció is – figyeléséhez is hozzájárulhatnak. A sorozat új tagjai több mint 100 sportolási módot kínálnak, valamint akár 30 méteres mélységig szabadmerülésre is alkalmasak. Ultrahosszú üzemidő módban a 4 Pro akár huszonegy, a 4-es pedig akár tizennégy napos használatot tesz lehetővé.

A sorozat alapfelszereltségéhez tartozik az EKG figyelés és a nyolc csatornás optikai pulzusszám-érzékelővel rendelkező TruSeen 5.0+ pulzusmérő technológia, amely lehetővé teszi a szívegészségügyi mutatók – például az aritmia, a szívritmus és a pulzusmintázat – pontos monitorozását. Ez a fejlett technológia EKG-elemzést mutat, és figyelmeztetheti a felhasználókat a szívvel kapcsolatos esetleges bizonyos kockázatok, például szabálytalan szívverés és artériás érfalmerevség esetén.

Új Légzés egészség funkciója hozzájárulhat a tüdőfunkció korai károsodásának hatékonyabb felismeréshez: egy szabadalmaztatott légzési spektrumelemző algoritmus segítségével a tüdő egészségét olyan mutatók alapján értékeli, mint a légzésszám, a véroxigénszint és a köhögésünk hangja, valamint olyan kockázati információkat is figyelembe vesz, mint a dohányzás vagy a levegőszennyezés.

A sorozat órái évek óta fejlesztett és optimalizált, Huawei TruSleep 3.0 technológián alapuló alvásfigyeléssel rendelkeznek, amely rögzíti az alvás minőségét, automatikusan észleli a felhasználó alvási időtartamát, és több fiziológiai paraméter elemzésével – mint a testmozgás, a pulzusszám és a szívfrekvencia-variabilitás (HRV) – feltünteti az átfogó alvásszerkezetet (beleértve a könnyű alvást, a mély alvást, a REM fázist és az ébrenlétet).