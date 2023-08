Az iskoláskorú gyermekek hamarosan visszatérnek az oktatás világába, ami ma már akár digitálisan is lehetséges. A koronavírus járvány miatt egyik napról a másikra jelentősen megnőtt az online szolgáltatások forgalma, azóta az emberek több időt töltenek az interneten, és nagyobb mértékben vannak jelen az online térben. Ez a gyermekeket is fokozottan érinti, hiszen ők a korábbinál több időt töltenek már a világhálón, egyes esetekben akár felügyelet nélkül is.

Az online tevékenységek ily mértékű bővülésével viszont exponenciálisan nőtt a kibertámadások, csalások veszélye is, amelyek során nemcsak a digitális távoktatásban részesülő gyermekek, hanem az otthonról dolgozó munkavállalók is könnyen áldozattá válhatnak.