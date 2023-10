A Peace of Mind című dalt, Kozma Kata és Zentai Márk közös szerzeményét a szavazók harmada, 35,9 százaléka azonosította be helyesen. A tévedés a Hard to Say Goodbye című dal kapcsán jelentkezett leginkább: az ember és az MI közös alkotását a szavazatok csaknem fele, 48 százaléka teljes mértékben emberi dalszerzők alkotásának jelölte.

Az MI-vel közös dal megírásához Kádár-Szabó Bence és Sebestyén Áron három MI-alapú programot használt. A Dreamscapes című dalt teljes mértékben gép írta és adta elő. Ezt a tippelők mintegy háromnegyede, 72,6 százalék eltalálta.