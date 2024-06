A képekből kinyert információt a hallgatók ezután a legkorszerűbb Transformer-alapú modellel vizsgálták tovább, amelyet speciálisan a feladatra finomhangolva fejlesztettek. Ez a megközelítés az eredeti kép több kisebb régióját egyszerre veszi figyelembe és a korábbi módszerekkel ellentétben nem igényel szakemberek általi jelöléseket a képeken, hanem önfelügyelt módon tanul és ismeri fel a releváns mintázatokat. Az ELTE hallgatói által kifejlesztett módszer kiemelkedő pontosságot és 3000 dolláros pénzjutalmat is jelentő első díjat eredményezett a versenyen. Az intelligens digitális mikroszkópokat fejlesztő taiwani Wellgen Medical saját privát adathalmazán szeretné tesztelni az új módszert.

A verseny rendkívüli tapasztalatokkal szolgált, ugyanis az idő és a számítási kreditek mellett a platformon elérhető hardveres számítási kapacitás is korlátozott, ezért a legújabb technológiák és AI-modellek ismerete mellett azok optimalizációjára is kiemelt figyelmet kell fordítani – mondták el a győztesek a megmérettetés után. A hallgatók remélik, hogy munkájuk hozzájárul a digitális mikroszkópia technológiai fejlődéséhez, és másokat is inspirál majd.