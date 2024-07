Az okostelefon görgetése a közösségi média hírein akár egzisztenciális válságot is okozhat? Erre a kérdésre keresett választ egy nemzetközi szakértőkből álló csapat a Journal of Computers in Human Behavior Reports című folyóiratban megjelent tanulmányában. A ScienceDirecten elérhető tudományos dolgozatnak egyébként két magyar szerzője is van a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről és az ELTE Pszichológiai Intézetéből.

Mi az a doomscrolling? A doom (végzet, pusztulás) és a scrolling (görgetés) angol szavakból képzett kifejezés szóról szóra fordításban végítélet-görgetést jelent. Ez a kifejezés még a Covid alatt terjedt el, mikor az emberek egyre mániásabban, mind több időt töltöttek el azzal, hogy ijesztő információkat olvassanak a járványról. Ma az olyan időtöltést szokás így nevezni, ha valaki szakadatlanul görgeti a közösségi médiában a hírfolyamot, folyamatosan negatív, aggasztó híreket olvas, ami stresszt és szorongást okoz vált ki belőle.

A kutatásban 800 egyetemi hallgatót kérdeztek meg az Egyesült Államokban és Iránban, és azt találták, hogy a doomscrollozás kimutatható összefüggésben áll az egzisztenciális szorongással, a mások iránti bizalmatlansággal és gyanakvással, valamint a kétségbeeséssel.

A vezető szerző, Reza Shabahang, a Flinders Egyetem kutatója szerint a folyamatos negatív híreknek való kitettség „másodlagos trauma forrásává” válhat, vagyis az embereket annak ellenére érinti károsan, hogy nem közvetlenül tapasztalnak traumát.

„Amikor szüntelenül negatív híreknek és információknak vagyunk kitéve az interneten, az veszélyeztetheti a saját életünk feletti irányításunkkal kapcsolatos vélekedésünket” – mondta.