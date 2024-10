Kérdésre válaszolva Kapu Tibor a küldetés legveszélyesebb pillanatairól is beszélt, első helyen a felbocsátást, majd a landolást, harmadik helyen pedig a dokkolást említette. A dokkolásra kitérve elmondta, hogy hosszadalmas folyamat, minimum 7, de akár 48 óra is eltelhet, amíg az űrkapszula elér az állomáshoz, így elképzelhető, hogy közben két napig is sodródnak az űrben.

Az interjúból az is kiderült, hogy a két űrhajósjelölt nem „vágja a centit” a kilövésig, hanem a mindennapokra fókuszál, mivel nagyon sűrű a képzési programjuk. Cserényi Gyula jövő héten vizsgázik a vészhelyzeti protokollokból, Kapu Tibor pedig a rakétával, a kapszulával és a szkafanderrel kapcsolatos képzésekkel folytatja a felkészülést.

Az Ax-4 misszió Floridából indul majd a világűrbe – a tervek szerint tavasszal – a SpaceX Falcon-9 indítórakétáján, a Dragon űrhajóegység fedélzetén, és a négy űrhajós a várakozások szerint 14 napot tölt majd a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén.

A Kossuth rádió a kilövés pillanatáig követi majd nyomon a Hunor program űrhajósainak útját. A két űrhajóssal készült, több mint egyórás interjú vasárnap az Irány az űr! című műsorban hangzott el.