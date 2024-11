Az Óbudai Egyetem és a Huawei Technologies „Digitális fokozatváltás a felsőoktatásban” című közös rendezvényén a digitális oktatás legújabb trendjeit és a Huawei legfejlettebb megoldásait mutatták be, amelyek hatékonyabbá és interaktívabbá tehetik a tanulási környezetet. Az Óbudai Egyetemen már telepítési fázisban lévő Wi-Fi 7 hálózati technológia például négyszer gyorsabb adatátvitelt kínál, míg a mesterséges intelligencia és a felhőalapú megoldások a személyre szabott oktatást és nemzetközi kutatási együttműködéseket támogatják.

A rendezvényen bemutatott megoldások közös nevezője a mesterséges intelligencia (MI) és a felhőalapú technológia volt, amelyek új távlatokat nyitnak az oktatási intézmények számára. Az MI-alapú tanulási rendszerek például személyre szabott oktatási élményt kínálnak, míg a felhőalapú infrastruktúra a földrajzi korlátok nélküli együttműködést segíti elő, legyen szó nemzetközi kutatási projektekről vagy távoli oktatásról. Az eseményen részt vevő oktatási szakemberek és kutatók egyetértettek abban, hogy az ilyen technológiák alkalmazása nemcsak hatékonyabbá és vonzóbbá teszik az oktatást, hanem hosszú távon elősegítik a magyar felsőoktatási rendszer nemzetközi versenyképességét is.

Wi-Fi 7: a négyszer gyorsabb adatátvitel jövőre már elérhetővé válik

A rendezvény egyik legnagyobb figyelmet kapott újdonsága a Wi-Fi 7 technológia volt, amelynek telepítése már zajlik az Óbudai Egyetemen. Az új generációs hálózati technológia négyszer gyorsabb adatátvitelt biztosít, mint elődje, a Wi-Fi 6, és a Multi-Link Operation, azaz több sávos működést lehetővé tévő technológiának köszönhetően egyszerre több frekvenciasávon továbbítja az adatokat. Ez csökkenti a hálózati torlódásokat és a válaszidőt is, még akkor is, ha sok eszköz csatlakozik a hálózatra. Az innováció 2025-től már teljes kapacitással fogja támogatni az egyetem kutatási és oktatási tevékenységeit, az eseményen pedig a résztvevők valós környezetben próbálhatták ki, mit is jelent a gyakorlatban a jövő hálózata.