Számtalan dizájnfrissítést kapott az új iPhone 17 – itt vannak a hazai árak

2019, az iPhone 11-es debütálása óta az Apple lényegében ugyanazt a dizájnt koptatja: a tegnapi, Cupertinóban bejelentett iPhone 17-es újdonságok komoly változásokat hoztak. Bár a 17-es hasonlít a korábbi iPhone-okra, a Pro modell teljesen új kameraelrendezést kapott. És a sokat pletykált szupervékony iPhone Air váltja fel az eredetileg iPhone 17 Plusnak szánt modellt.

Balról jobbra: iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17

Forrás: Apple

Péntektől előrendelhető, jövő hét péntektől megvásárolható az iPhone 17-es 399 ezer 990, az iPhone Air 499 ezer 990, az iPhone 17 Pro pedig 549 ezer 990 forintos ártól.

iPhone Air

Az Air beleállt a 2025-ös áramlatba, melyben egyre több mobil lesz egyre vékonyabb: ilyen a Samsung Galaxy S25 Edge, vagy a Honor Magic V5.

iPhone 17 Air

Forrás: Apple

Vastagsága (vékonysága) nagyjából hét hitelkártyányi. Ez 24 grammal kisebb súlyt jelent az iPhone 16-oshoz képest, ami érzetre a számoknál sokkal többet jelent, mivel nagy, 6,5 hüvelykes a képernyője. És ez az egyetlen idei iPhone, amelyik titánt használ a keret tartósságának növelése érdekében. Az előlapján ott az új Ceramic Shield 2, ami a gyártó szerint háromszor jobban áll ellen a karcolásnak és a négyszer jobb az ütésvédelme. Hátlap maradt a Ceramic Shield üvegkeverék.

Még mindig van egy kameradudor, de legalább vízszintes (mint egy bizonyos Google telefon), de a karcsúságnak is meg van az ára: csak egy kamerát kap a vevő. Képes némi zoomolásra, de nincs ultraszéles látószögű kamerája, aminek nem fognak örülni a mobilfotósok.

Megtartja a korábbi iPhone-funkciókat, mint például a Dynamic Islandot, az Action Buttont és a Camera Controlt. A szelfikamera 24 megapixeles lett és új érzékelőjével fekvő vagy álló tájolásban is készíthetünk szelfiket anélkül, hogy a telefont döntögetni kellene.

Az Apple szokás szerint semmi konkrétumot nem árul el a „nagy sűrűségű akkumulátoráról”, de éljünk a gyanúval, hogy nem véletlenül tolják annyira MagSafe külső akkumulátort. A telefont az új A19 Pro chip hajtja, az Apple ProMotion 120 Hz-es kijelzőfrissítési frekvenciájával, és mágneses Qi2 25W-os vezeték nélküli töltéssel rendelkezik. Fekete, fehér, világos arany és világoskék színben kapható.