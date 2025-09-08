szeptember 8., hétfő

Digitália

42 perce

Mark Zuckerberg beperelte Mark Zuckerberget

Mark Zuckerberg ügyvéd beperelte a Facebookot, mert anyagi hátrány és számtalan kellemetlenség érte híres névrokona, Mark Zuckerberg vezérigazgató miatt.

MW
Mark Zuckerberg

Forrás: Getty Images

Mark Zuckerberg indianai csődügyvéd (felszámolási eljárásokkal foglalkozó ügyvéd) Facebook-oldalt használ jogi praxisának reklámozására és az ügyfeleivel való kapcsolattartásra. Az oldalát azonban az elmúlt nyolc évben ötször tiltották le, mert a Meta moderációs rendszere hamisnak minősítette a fiókját.

Pedig nem kiadja magát Mark Zuckerbergnek, hanem ő maga (is) Mark Zuckerberg. Periratában rámutat, hogy Mark Zuckerberg mindössze hároméves volt, amikor ő már ügyvédként praktizált.

„Ez nem vicces” – mondja az indianapolisi 13WTHR csatornának.

Mark Zuckerberg (az ügyvéd) eddig több mint 11 000 dollárt költött oldalának hirdetésére Mark Zuckerberg (a Meta vezérigazgató) platformjain, de nem elég, hogy a fiókját letiltják állítólagos hamis személyazonosság miatt, ráadásul még továbbra is fizetnie kell ezekért a hirdetésekért.

Mark Zuckerberget régóta kísérti Mark Zuckerberg fenyegető jelenléte. Az ügyvéd jobb híján már készíttetett egy weboldalt is, az iammarkzuckerberg.comot, ahol leírja, hányféleképpen nehezíti életét névrokona.

„Nem használhatom a nevemet bemutatkozáskor, se üzleti ügyben, se egy szállásfoglalásnál, mert az emberek azt hiszik, hogy viccelődöm, és nyomban leteszik a telefont.”

Bár az ügyvéd nem közismert milliárdos, de azért nem is névtelen. Néha Las Vegasba repül előadásokat tartani, mivel elismert szaktekintély a csődjogban. De még a saját területén sem menekülhet a másik Mark Zuckerberg elől.

„Mikor Las Vegasba mentem, limuzinsofőr várt rám a mozgólépcső alján egy »Mark Zuckerberg« feliratú táblával, ami szörnyű káoszt okozott, mivel egy nagy, roppant csalódott tömeg várakozott rám” – írja Mark Zuckerberg.

Hosszasan sorolja, hányféle hátrány érte:

Ki kell kapcsolnom a telefonomat éjszaka, hogy elkerüljem az értesítések özönét. Több azonosító okmányt is be kell mutatnom (születési anyakönyvi kivonat, jogosítvány, hitelkártya) ahhoz, hogy megnyissam az eredeti Facebook-fiókomat, és ezt minden alkalommal meg kell ismételtem, mert újra és újra letiltják a fiókomat.

Napi több száz protekciós kérést kapok azoktól, akik összetévesztenek a »másik« Mark Zuckerberggel. Folyamatosan kapok csomagokat és leveleket, amelyek panaszokat, javaslatokat vagy a Facebook fejlesztésére vonatkozó követeléseket tartalmaznak.

Eltávolítottak a Nextdoor alkalmazásból, mert állítólag hamis nevet használok. Rendszeresen kapok halálos fenyegetéseket és zaklatnak Messengeren. Teljesen ismeretlen emberek és cégek küldenek fizetési felszólításokat.

Egyszer Washington állam be is perelte téves személyazonosság-használata miatt.

De most, hogy ez a napi kellemetlenség már jövedelemkieséssé is vált számára, végképp elvesztette a türelmét: Mark Zuckerberg beperelte Mark Zuckerberget.

„Semmi rosszat nem kívánok Mark Zuckerbergnek” – írja a weboldalán. „Remélem a legjobbakat neki, de mégis elmondom, ha egyszer tönkremegy, én fogom irányítani »Mark Zuckerberg csődjének« tárgyalását.”

Azt mondja az ügyvéd Mark Zuckerberg, hogy egyelőre egy vigasza van: mindig ő jelenik meg elsőként, ha a Google-ban rákeresünk a „Mark Zuckerberg csődje” kifejezésre.

Digitália

