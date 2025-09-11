3 órája
Élet nyomaira bukkanhattak egy marsi kőzetben
Egykori mikrobiális élet nyomait rejtheti egy marsi kőzetminta, amelyet a Perseverance marsjáró vételezett még tavaly – közölte szerdán a NASA amerikai űrkutatási hivatal.
Forrás: Shutterstock
Ez lehet a legvilágosabb jele az életnek, amit a Marson találtunk
– ismertette Sean Duffy amerikai közlekedési miniszter, aki egyúttal ideiglenesen a NASA igazgatójának tisztségét is ellátja. Nicky Fox igazgatóhelyettes ugyanakkor hangsúlyozta, ez a megállapítás sem biztos még, ugyanis további adatokra és tanulmányokra van szükség.
A mintát a 2021 óta üzemelő Perseverance tavaly nyáron vételezte a Jezero kráternek nevezett marsi térségben, egy kiszáradt folyómederben. A NASA szakembereinek az tűnt fel a kőzetdarabon, hogy foltok voltak rajta. A mintát elemezték a marsjáró fedélzetén lévő műszerekkel, majd közzétették a Nature című szaklapban.
Az agyagos szerkezetű kőzet egyebek között szenet, ként, vas-oxidot és foszfort tartalmaz, a foltok pedig vivianit (hidratált foszforsavas vasoxid) és greigit (vas-szulfid) ásványokból állnak, amelyeknek a kombinációja valamikori mikrobiális életre utalhat a Marson. Viszont ezek az ásványok biológiai reakciók nélkül is kialakulhattak.
A további vizsgálatokhoz a mintát a Földre kellene eljuttatni, egy ilyen NASA-misszió lehetőségét éppen most vizsgálják.
