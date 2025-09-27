Doktoranduszokból startup-alapítók: indul a Pathway to Business program

A Nemzeti Innovációs Ügynökség egyedülálló kezdeményezést indított el Pathway to Business néven. A program célja, hogy a doktoranduszok kutatási eredményei ne csak a tudományos világban érvényesüljenek, hanem piacképes vállalkozások alapjává váljanak – számolt be róla cikkében a Világgazdaság.

Az indulás iránt komoly volt az érdeklődés: 115 fiatal jelentkezett, közülük 50 hallgató kapott lehetőséget ösztöndíjjal és mentorálással. A program keretében a résztvevők először online képzést kapnak, majd egy három hónapos intenzív szakmai folyamatban vesznek részt, végül a hat hónapos intenzív fejlesztés következik.

A mentori segítség mellett a résztvevők jelentős anyagi támogatást is kapnak:

az első három hónapos szakaszban havi 50 ezer, a hat hónapos fejlesztési szakaszban – hallgatói státuszuktól függően – 150-400 ezer forint közötti ösztöndíjban részesülhetnek amellett, hogy egymillió forintos projektfinanszírozási lehetőség is a rendelkezésükre áll.

A Pathway to Business nem csupán pénzügyi segítséget biztosít, hanem iparági kapcsolatrendszert és gyakorlati tudásátadást is kínál. Ez lehetővé teszi, hogy a doktoranduszok szellemi tulajdona ne maradjon kihasználatlan, hanem akár Deep Tech startup formájában hasznosuljon.

Az ügynökség célja, hogy ezzel a programmal új, innovatív cégek szülessenek Magyarországon, amelyek nemzetközi szinten is megállják a helyüket. A kezdeményezés így egyszerre segíti a tudományos utánpótlást és a gazdaság versenyképességét.

A Világgazdaság cikke megjegyzi, hogy a Pathway to Business kiválóan illeszkedik a doktori képzés idei megújításához is. Az idén bevezetett háromszintű rendszer és a megemelt doktoranduszjövedelmek mind azt jelzik: a kormány stratégiai célként kezeli, hogy a PhD-hallgatókból ne csak tudósok, hanem a jövő gazdasági motorjai váljanak.