Nincs tolmács? Nem probléma: magyarra élőben fordít a fülhallgató

Ráadásul mindkét elterjedt okostelefonos operációs rendszeren. A szeptember 9-én várható Apple iOS 26 frissítés az iPhone 17-tel együtt érkezik, és

az AirPods fülhallgatót a tolmácsunkká változtatja

képernyők, telepítendő alkalmazások és a szokásos ügyetlenkedés nélkül. Már csak pár napot kell várni a hivatalos bejelentésre és az említett pincér beszédét a fülhallgató fogja fordítani – talán magyarra is, ahogy az Android készülékektől már megszokhattuk. Pont úgy, miként régen csak a Star Trekben láttuk.

Technikailag mi a legjobb az egészben? Privát beszélgetéseink nem kerülnek át valami szerverfarm adatbázisába és kelnek ismeretlen utakra, még jó, ha csak marketing célú felhasználásra. Mert az Apple azt állítja, az összes nyelvi feldolgozás közvetlenül a készülékünkön történik és nem is hagyja el azt.

Nem csak kockáknak

Az Android-felhasználóknak mindez már adott. A Google Pixel Buds Pro már ma is támogatja a valós idejű fordítást több mint 40 nyelven – köztük magyarul! – a Google Asszisztens segítségével.

Hogyan működik?

Mikor beszélünk egy párizsi pincérrel, a Pixel Buds mikrofonja felveszi a hangunkat, ami továbbítódik a telefonunkra, majd a Google szervereire. A Google Fordító feldolgozza a beszédet és lefordítja a célnyelvre (ez esetben a franciára). A fordítást lejátsza a telefon hangszórója, így a pincér is érti.

Válaszát a Pixel Buds mikrofonja veszi. A folyamat megismétlődik, de most a francia szöveg fordul le magyarra. A fordítás a fülünkbe jut.

Meg kell jegyezni, hogy bár a Google „valós idejű” fordításról beszél, nem teljesen késleltetésmentes. A fordítási folyamatnak időre van szüksége. A hang felvételétől, a környezeti zajoktól, az internet sebességétől függően, majd a szerverre küldéstől, a fordítás feldolgozásától, a szöveg hanggá alakításától és a fülhallgatóra való visszaküldéstől számítva általában 0,5-1 másodperc a késleltetés.

Hogyan próbálhatjuk ki most?

Ha nem szeretnénk megvárni az iOS 26-ot, már most kipróbálható az élő fordítás a Pixel Buds Pro fülhallgatóval, ami bármilyen, a Google Fordító alkalmazást futtató Android telefonhoz párosítva működik. Az Apple ökoszisztémáját használók az iOS 26 béta tesztelőiként először az AirPods fordítási funkcióját kapják meg: a kalandvágyók regisztrálhatnak a nyilvános bétaverzióra.