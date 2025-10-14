október 14., kedd

Történelmet írt a SpaceX: a világ legnagyobb rakétája hibátlanul teljesítette a tesztet (videó)

Címkék#űr#SpaceX Starship#teszt#NASA#űrhajós

A SpaceX történelmet írt: a világ legnagyobb rakétarendszere, a Starship sikeresen teljesítette tizenegyedik tesztrepülését – ezúttal hiba nélkül.

MW
A SpaceX Starship rakétája, a 38-as jelzésű űrhajó a 11. tesztrepülés során indult 2025. október 13-án

Forrás: AFP

Sikeresen teljesítette tizenegyedik tesztrepülését a SpaceX Starship űrhajója, a valaha épített legnagyobb űrrakétarendszer – közölte hétfőn a magán űrvállalat.

A SpaceX Starship 38-as rakétája látható a 11. tesztrepülés előtt, 2025. október 13-án, a texasi South Padre-szigetről nézve
Forrás: AFP

A rakéta a cég texasi indítóállomásáról indult, rövid időre belépett az űrbe, majd mintegy egy órával később az Indiai-óceánba csapódott. 

Az alsó fokozat a tervek szerint, a tengeren szállt le, a repülés során műholdak kibocsátását is modellezték.

Az Elon Musk milliárdos vezette SpaceX „izgalmas” repülési tesztnek nevezte a küldetést, és közölte, hogy a következő tesztre a Starship átdolgozott változatát fogják használni.

A New York-i Szabadság-szobornál magasabb Starship két részből áll, ezek a startot követően szétválnak: a mintegy 70 méter hosszú Super Heavy nevű hordozórakéta és az 50 méteres Starship felső fokozata. Mindkettő úgy van kialakítva, hogy a Földre való visszatérés után újra felhasználható legyen.

Az amerikai űrügynökség, a NASA a Starshipet az űrhajósok Holdra szállítására tervezi használni, míg a SpaceX vállalat végső soron a Marsra irányuló küldetésekhez tervezi felhasználni.

A Starshipet először 2023 áprilisában tesztelték, de az a repülés az indulást követően néhány perccel robbanással végződött. A későbbi tesztek során a felső fokozat eljutott az űrbe, és kontrollált módon landolt az Indiai-óceánon, a korábbi repülések többsége nem felelt meg az elvárásoknak.

