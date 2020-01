A digitális élmény lesz a menő

A piacelemzéssel is foglalkozó Gartner jelentése azt vetíti előre, hogy 2020-ra az új IoT-projektek (Internet of Things – a dolgok internete: a világhálóra csatlakozó intelligens használati eszközök kapcsolódása) 80 százaléka mobilnetre vagy vezeték nélküli hálózatokra épül majd.

A következő évtizedben a digitális élményeket keresik majd az emberek – sokak után már így fogalmaz a Cisco új előrejelzése is.