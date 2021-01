A Holdra készült minirobotoknak navigáció és töltés

A robotoknak energiára van szükségük, még a Holdon is. Az elektromos áramot általában fedélzeti napelemekből nyerik, ám a kisebb méretű robotoknak kiegészítő áramforrásra is szükségük van. Ehhez két új technológiát – a vezeték nélküli töltést és az intelligens önálló navigációt – kombinálják a kutatók.

🌎🌙 Using the potential of #AI & #connectivity: We’re working with @astrobotic, @WiBotic & @UW to #research & develop #technology to intelligently navigate & wirelessly charge small #robots for operation on the moon: https://t.co/tAdRTnqilL #BoschCES #CES2021

Credit: Astrobotic pic.twitter.com/45XKCsu0DV

— BoschGlobal (@BoschGlobal) January 12, 2021