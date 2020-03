A járvány rövid távon félelmet, hosszú távon viszont lehetőségeket tartogat

Meglepő blogbejegyzésében Hyun Ho Sohn, a Fidelity International szakértője nem kevesebbet állít, mint hogy nem hiszi, a vírus negatív hatása hosszú távú lenne. Éppen ellenkezőleg.

A koronavírus terjedésétől való félelem hatására – főleg az ázsiai és európai megbetegedések számának növekedése láttán − a piacokon eladási hullám söpört végig. A vírus által a fogyasztási kedvre és a globális ellátási láncokra gyakorolt hatás fölötti aggodalom miatt a befektetők elkezdtek megszabadulni technológiai részvényeiktől.

Hyun Ho Sohn, a Fidelity Funds Global Technology szakértője izgalmas kérdéseket felvető bejegyzésében azt írja, nem hiszi, hogy a vírus által a vállalati jövedelmekre gyakorolt hatás hosszú távon jelentős lesz, bár rövid távon a gyengébb kereslet és a Kínában, Dél-Koreában és máshol bekövetkező ideiglenes termelésleállások biztosan hatással lesznek a bevételekre.

A technológiai univerzumnak azok az ágazatai – hardverek, félvezetők, részegységek stb. –, melyek ellátási láncának jelentős része Ázsiában működik, a többinél nehezebb helyzetbe kerülnek, ugyanakkor mindez vételi lehetőségeket is teremthet.

A kereslet csökken, de a hosszú távú hatás korlátozott lesz

A kínai és más kelet-ázsiai fogyasztók által a globális technológiai piacon játszott fontos szerep miatt – Kína az USA mögött hajszállal lemaradva a világ második legnagyobb technológiai piaca, Ázsia pedig a legnagyobb keresletet támasztó térség – a kínai és más kormányok által bevezetett karantén egyértelmű hatással van a keresletre.

Ráadásul az utazók a technológiai jellegű vásárlások jelentős részére útközben kerítenek sort, így az utazási korlátozások további megszorítást jelentenek.

Okostelefonok és az 5G

Az okostelefonok piacát különösen komoly aggodalmak övezik. A legtöbb kínai fogyasztó számára 2020 legnagyobb technológiai beszerzése valószínűleg egy 5G-s okostelefon lesz, márpedig – a Samsungot leszámítva – a teljes globális okostelefon-gyártás Kínában zajlik.

Viszont az is tény, hogy bár a vírus hatással lesz a rövid távú keresletre, a többi tartós fogyasztási cikkhez hasonlóan itt is vélhetően csupán a vásárlás elhalasztásáról, és nem a végleges elmaradásáról lesz szó. Az Apple – melynek papírjai alulsúlyozottak – ideiglenesen bezárta egyes kínai üzleteit, a többi értékesítési pont pedig rövidített nyitva tartással működik és „gyenge ügyfélforgalomról” ad számot. A cég ugyanakkor megjegyezte, hogy a kereslet Kínán kívül élénk volt és megfelelt a várakozásoknak.

Az Apple hosszú távú terveinek középpontjában az 5G-s iPhone-generáció áll, és nem valószínű, hogy a koronavírus erre komolyabb hatással lesz majd.

Az 5G-s készülékek gyártása nyáron fog felpörögni, amikorra a vírus a melegebb időjárás miatt jó eséllyel visszahúzódik,

és a beszerzésüket egyelőre elhalasztó fogyasztók akkor már talán kivárják az 5G-s modellek megjelenését – ez pedig a következő negyedévekben jó hatással lehet az egy részvényre jutó nyereségre. Ami az ágazat általános helyzetét illeti, a technológiai papírok értékeltségei sok más ágazatnál nagyobb mértékben tükrözik a befektetők hosszú távú növekedési várakozásait, így azokra kisebb hatással vannak az olyan rövidebb lefolyású jelenségek, mint ez a vírus.

Az előttünk álló hónapokban a vírus valószínűleg az 5G-technológia értékláncának összes vállalatára csupán korlátozott hatással lesz.

A világ legnagyobb elektronikai bérgyártójának számító Hon Hai Precision Industries, melynek részvényei a Fidelity portfólióban is megtalálhatók, és melynek értékesítési árbevételének kb. 50 %-a az iPhone-okból származik, az 5G-re inkább a 2020 második felét és 2021-et meghatározó történetként tekint. Sem a TMSC, sem a MediaTek nem módosított az 5G-hez kapcsolódó várakozásain. Az új modellek bevezetése pedig – legutóbb a Samsung és a Xiaomi jelentkezett ilyenekkel – zavartalanul folyik tovább.

Egyéb hardverek, SaaS és gaming

Az okostelefonokon túl az egyéb hardvereket és kommunikációs eszközöket gyártó ágazatok iránt is csökkenni fog a kereslet, de ez a következő negyedévekben várhatóan gyorsan ismét magára talál majd.

Az első negyedévben el nem adott termékek egyszerűen a második vagy a harmadik negyedévben fognak gazdára lelni. Az egyéb, gyorsan növekvő ágazatokban, például a szolgáltatásként árult szoftverek (SaaS) piacán az előfizetési díjakat a vírustól függetlenül is fizetni fogják – mindez jól példázza, hogy a jövedelmek kiszámíthatóságának és stabilitásának javulása ellenállóbbá tette az ágazat egyes területeit a keresletet érő megrázkódtatásokkal szemben.

Más területeken a keresletet érő hatás kevésbé egyértelmű, és nem is mindig kedvezőtlen. A játékgyártóknak le kellett mondaniuk egy-egy konferenciát és e-sport bajnokságot, míg az eszközök, konzolok stb. gyártása is zökkenőket szenvedett. De

tekintve, hogy milyen sok ember került karantén alá, a játékokkal töltött idő nőtt, és a számítógépes játékok gyártói a járvány kitörésére új vagy meghosszabbított promóciós kampányokkal és játékon belüli vásárlási akciókkal reagáltak.

Mivel az év későbbi részében a Sony és a Microsoft is új konzolgenerációk forgalmazásának megkezdését tervezi, a régi modellek iránti kereslet már korábban eleve csökkenésnek indult.

Az ellátási láncokat érintő hatások

A vírus jelentősebb hosszú távú hatása valószínűleg az lesz, hogy nagy lökést ad a multinacionális vállalatoknak afelé, hogy diverzifikálják az ellátási láncukat. Az USA vállalkozásainak már eddig is sokat kellett nyelniük az USA és Kína egyre súlyosabb politikai és kereskedelmi súrlódásai miatt, így a diverzifikáció, sőt a termelés lehetőség szerinti visszatelepítése az Egyesült Államokba egyre fontosabb szemponttá vált.

A koronavírus-járvány újabb lendületet adhat ennek a folyamatnak és az egymástól független USA/Kína technológiai bázisok és ipari struktúrák kiépítésének. A Hon Hai arra számít, hogy a járvány után minden ügyfele fel fogja gyorsítani a diverzifikációt, bár ennek teljes megvalósítása tíz évbe is bele fog telni.

Az Apple késlekedik; a komponens- és félvezetőgyártás területén vegyes a hatás

A vírus terjedésének korlátozása céljából a kínai hatóságok gyárbezárásokat rendeltek el, és korlátozták a lakosság helyváltoztatását. De a még működő gyárak se üzemelnek teljes kapacitással – információink szerint a hónap elején az ipari automatizálási szegmensben a kihasználtság 50-60 % körül volt, szemben a decemberi 90-95 %-kal.

Az Apple új, alsó kategóriás SE2 modelljének eredetileg márciusra tervezett megjelenését el kellett halasztani, mert a gyártóüzemekben nem volt elég dolgozó és a külföldi szakemberek száma is kevesebb volt a szükségesnél. Most azonban mintha

kezdenének helyreállni az ellátási láncok, és olyan cégek is vannak, melyekre a kialakult helyzet mintha enyhébb hatással lett volna.

Az üveg-, kerámia- és kapcsolódó termékekkel és technológiával foglalkozó, és szintén a portfóliónk részét alkotó Corning úgy nyilatkozott, hogy egyelőre korai lenne számszerűsíteni a járvány hatását, de kínai üveggyárai nem is zártak be a kínai újév idejére, és a koronavírus összességében kisebb hatással volt a cégre, mint várták.

A főbb alkatrészek beszállítási fennakadásai problémát jelenthetnek egyes cégek számára, de a helyzetet némileg enyhítheti, ha a teljes ellátási lánc leállt, és most minden eleme egyszerre indul újra. A jelentős mértékben automatizált gyártási láncok, például a félvezetőgyártó üzemek munkaerő-igénye nagyon alacsony, ezért ezeket kevésbé érinti a kialakult helyzet: a Samsungnak is szereplő, Xianban működő DRAM- és NAND-gyártó üzeme jó példa erre. A félvezetőgyártás terén a raktárkészletek továbbra is alacsonyak, sőt csökkennek, és bár fennáll a raktárak feltöltésének esélye, aminek hatására az alszektor újraértékelésére is sor kerülhetne, ennek katalizátora a végfelhasználói kereslet lesz majd, melyet – mint feljebb említettük – a járvány kitörése vélhetően fáziskésésbe kényszerített.

Ami jó hír, hogy a felhős/adatközpontos szolgáltatásokkal foglalkozó cégek kezdenek ismét a helyzet jobbra fordulásáról beszámolni, és a 2019 negyedik negyedévében közzétett, biztató adatok vélhetően 2020 első felében is jellemzőek maradnak majd, ami kedvező hátteret biztosíthat az év első felében a memóriachipek iránt mutatkozó keresletnek.

Azokon a területeken, ahol az ellátási lánc munkaerőigényesebb (ilyen például az okostelefon-gyártás), a járvány hatása jóval érezhetőbb. Az LCD-monitorok és televíziók gyártásával foglalkozó cégek alkatrészhiánnyal küzdenek, a videojáték-konzolok gyártásának java pedig Kínában történik, és a munkaerő- és anyaghiány gyártási fennakadásokat okoz. De mivel a konzolok eladásának csúcsa a negyedik negyedévre esik, a gyártás is csak az év második felében pörög fel igazán. Emiatt a járvány vélhetően a videojáték-gyártókra is viszonylag enyhe hatással lesz majd.

FAAMNG

Érdemes megnézni, hogyan hatott a járvány kitörése a legnagyobb tőkésítettségű vállalatokra (FAAMNG, azaz Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft és Google), melyek részvényárfolyama csökkenést mutatott az elmúlt napokban.

Az Apple esetében például ez az ellátási láncot és a végfelhasználói keresletet érintő kockázatokra vezethető vissza. Az Amazon értékesítési volumene akkor csökkenhetne, ha a közlekedési fennakadások már a kiszállítást is akadályoznák, de a Facebook, az Alphabet és a Netflix jórészt semmit nem fog érezni a járványból – kivéve, ha a vállalkozások a romló értékesítési kilátásaik miatt visszafogják a reklámkiadásaikat. Bár a Microsoft úgy nyilatkozott, hogy rövid távon csökkenhet a vállalkozások által a Windows-frissítésekért kifizetett összeg, de az olyan nehézsúlyú hardvergyártókhoz képest, mint az Apple, nekik is sokkal kisebb gyártási kitettségük van Kínában

Bár a vírus valószínűleg rövid távon rá fogja nyomni a bélyegét a profitra, főleg azokban az ágazatokban, melyek jelentős végfelhasználói piaccal rendelkeznek Kínában, és az ellátási láncuk is oda kötődik, Hyun Ho Sohn nem gondolja, hogy a koronavírus hosszú távon jelentős hatással lesz az ágazatra.

Jelenleg megfigyelhető néhány strukturális növekedési technológiai trend,

melyeket a Fidelity portfólió egytől-egyig lefed.

A játékgyártásnak jót tesz a demográfiailag bővülő piac (például újabban egyre több nő játszik) és az új lehetőségek, például az interneten át streamelt játékok terjedése. A digitális hirdetések piacán és az e-kereskedelem területén strukturális globális növekedés zajlik, és jelentősen nő a mobil internet-forgalom. További példa a felhőalapú számítástechnika, melynek teljes megszólítható piaca továbbra is hatalmas, penetrációja pedig 8-9 % körül mozog; összességében elmondható, hogy a felhő, mint olyan, egyelőre messze a potenciális penetrációja alatt jár, és még hosszú fejlődés áll előtte.

A digitalizáció szintén hasonló cipőben jár: a különböző ágazatokban működő vállalkozások igyekeznek egyre hatékonyabban működni, és a digitalizáció segítségével egyre több ismerethez jutnak az ügyfeleikkel és az üzletágukkal kapcsolatban. A Fidelity Funds Global Technology portfóliója révén a vezető nélküli és elektromos járművek kapcsán kínálkozó lehetőségekbe (járműgyártókba és alkatrész-beszállítókba) fektet be, de jó kilátások vannak a „next gen”, vagyis a következő generációs közlekedési technológiák területén is, amilyenek például a közlekedési eszközök közös használatát terjesztő „ride sharing” vállalkozások.

A mesterséges intelligenciának (AI) köszönhetően lehetőségek kínálkoznak az AI és a robotika fejlődése szempontjából kiemelten fontos félvezetőgyártók, valamint az olyan vállalatok kapcsán is, melyek arra készülnek, hogy a mesterséges intelligenciát bevonják az üzleti döntéshozatali folyamataikba, vagy hogy az ügyfeleiknek új szolgáltatásokat nyújtsanak a segítségével.

Az 5G a mobiltelefon-hálózatok ötödik generációja, mely gyorsabb, megbízhatóbb adatátvitelt és nagyobb kapacitást biztosít majd. Az alap olyan távközlési infrastruktúra-szolgáltatókba, kommunikációsberendezés- és telefongyártókba fektet, melyek várhatóan profitálni fognak az 5G elterjedéséből. A „dolgok internete” (IoT) szintén feltörekvő technológia, melynek lényege, hogy az informatikai lehetőségek révén egyre több eszköz válik „okossá”. Az IoT és a big data technológia az automatizált gyártást is forradalmasítja – ezt nevezik nemes egyszerűséggel negyedik ipari forradalomnak. Végül Hyun Ho Sohn, a Fidelity International szakértője leszögezi, hogy portfóliójuk fontos témája még Kína technológiai kiépülése, vagyis az ország tartós erőfeszítése, mellyel saját, belföldi technológiai iparának kiépítésén fáradozik.

A koronavírus-járvány hosszabb távon vélhetően e témák egyikében sem fog komolyabb fennakadást okozni. Vásárlási lehetőségekre is számítunk ott, ahol a piac nem jól méri fel egy−egy vállalat kockázati kitettségét. A cégek a válság hatására átértékelhetik és átalakíthatják az ellátási láncukat, hogy így csökkentsék a jövőbeli hasonló járványok vagy más incidensek kedvezőtlen hatásait.

