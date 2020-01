A szaúdi herceg feltörte a világ leggazdagabb emberének mobilját

Olyan a brit The Guardian által megírt sztori, mint valami képtelen fordulatokkal tűzdelt, valószerűtlen, „B” kategóriás gengszterfilm. De amennyire hihetetlen, annyira igaz lehet.

A sztori egyik főszereplője Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös, koronaherceg, aki sajtóértesülések szerint 2018-ban kiadta a parancsot, hogy egy szaúdi halálosztag brutális módon megkínozza és megölje Dzsamál Hasogdzsi újságírót a királyság török konzulátusán. A szaúdi királyság sokáig tagadta a vádat, majd a koronaherceg elismerte közvetett felelősségét.

A meggyilkolt Hasogdzsi annak a Washington Post lapnak a munkatársa volt, amelynek tulajdonosa Jeff Bezos, a világ leggazdagabb embere.

A The Guardian friss értesülése szerint kiderült, hogy

A milliárdos vírussal hackelt telefonjáról a feltelepült program nagy mennyiségű, személyes információt továbbított titokban a szaúdiaknak.

Nem világos, hogy pontosan milyen adatokhoz jutottak: annyi azonban biztos, hogy öt hónappal később a Washington Postnál dolgozó, Szaúd-Arábia viszonyait bíráló újságírót meggyilkolta a királyság halálbrigádja. A CIA értesülései szerint Mohamed bin Szalmán trónörökös személyesen adta ki a parancsot az újságíró likvidálására.

A szaúd-arábiai nagykövetség „abszurdnak” nevezte a telefon hackelését, miként kezdetben a gyilkosság vádját is.

Recent media reports that suggest the Kingdom is behind a hacking of Mr. Jeff Bezos’ phone are absurd. We call for an investigation on these claims so that we can have all the facts out.

— Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) January 22, 2020