Az InSight marsjáró meglepetésekkel szolgált

Az InSight marsjárója 2018-ban érkezett a bolygóra, hogy tanulmányozza a Mars belsejét. Több mint 700 marsrengést észlelt, legtöbbjük viszonylag gyenge volt.

I’ve mapped the interior of Mars for the first time and found some surprises:

– Crust: thinner than expected, with maybe two or three sub-layers

– Mantle: a single layer (969 mi/1,560 km), simpler than Earth’s

– Core: larger than expected (1,137 mi/1,830 km radius), and molten pic.twitter.com/cLgQVkwBnz

— NASA InSight (@NASAInSight) July 22, 2021