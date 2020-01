Az okoshangszórók a szobához alkalmazkodnak

Az LG a Las Vegas-i CES elektronikai kiállításon mutatta be hangprojektorai kibővített portfólióját.

Az új készülékek prémium minőségű hangzást, könnyű összekapcsolhatóságot és hasznos okosfunkciókat kínálnak, ráadásul

a hangbeállításokat automatikusan a helyiség egyedi jellemzőihez tudják igazítani.

A hangprojektor portfólió továbbra is az LG és a Meridian Audio együttműködésére épít: idén még több modellbe kerültek be a vállalat olyan finomra hangolt technológiái, mint az alacsony frekvenciájú hangok minőségi visszaadását és a hangtér kibővítését biztosító Bass and Space, vagy az előtérben lévő hangszerek és emberi hangok kiemelésével még életszerűbb hangzást biztosító Image Elevation. A 2020-as termékek többsége ezen felül Dolby Atmos és DTS:X támogatást is kapott a dinamikus és átható audioélményért.

Az újdonságnak számító, úgynevezett AI Room Calibration funkció a hangbeállításokat automatikusan a szoba egyedi adottságaihoz állítja be. Ezek a modellek tehát

a körülöttük lévő tér sajátosságai alapján alakítják ki a hangzást és a forrásfájl elemzése nyomán ennek megfelelően szólaltatják meg a hangokat.

A felhasználók így Dolby Atmos vagy DTS:X tartalmak lejátszásakor elképesztően valósághű térhatású hangzást kapnak, amelyben úgy érezhetik, a hang egyszerre több különböző irányból érkezik.

A hangprojektorok ráadásul olyan fejlett jelfeldolgozási algoritmust alkalmaznak, amely a stúdióhangzáshoz közeli minőségre képes felskálázni a hagyományos fájlformátumokat.