Az Onlyfans meghallotta a felhasználók hangját: marad a pornó

Az OnlyFans londoni székhelyű fizetős tartalommegosztó oldalon az alkotók – bár néha inkább „alkotók” –

A tartalomelőállítók legfeljebb 50 dollárt kérhetnek, melynek 80 százaléka marad náluk: már csak tartalom kérdése az egész, és dől a pénz.

Ahogy az már az ilyesmivel történni szokott, a megosztott fotók, videók jelentős hányada pornográf. Mellesleg a szexmunkások számos produkciója – kevéssé meglepő módon – kiszivárog a nyilvános, nem fizetős oldalakra is.

Mint ismert, a balhé azzal kezdődött, hogy Tim Stokely, az OnlyFans alapítója és vezérigazgatója a Financial Times-nak adott interjúban közölte:

Stokely három nagybankot nevezett meg, amelyik a szexuális tartalmú anyagokhoz kapcsolódó „reputációs kockázat” miatt tagadták meg a szolgáltatást: Bank of New York Mellon, Metro Bank és JPMorgan Chase. Azt mondta, hogy a BNY Mellon kifejezetten „megjelölte és elutasította” az OnlyFanst érintő összes átutalást.

A MasterCard és a Visa már régebben megnehezítették a szexuális tartalmakért való kártyás fizetést, állítólag azért, hogy megvédjék a gyermekeket a szexuálisan zaklató tartalmaktól és a beleegyezés nélküli pornográfiát lehetővé tevő oldalaktól.

Számos más platform – például Tumblr, Patreon, eBay – már korlátozza a pornográf tartalmak elérését. Az Apple és a Google alkalmazásboltjai visszafogják a szexuális tartalmú megoldásokat.

A korlátozással az OnlyFans jövője teljesen bizonytalanná vált, mert ugyan néhány filmes és zenei híresség használja a tartalommegosztót, mégis, a webes szolgáltatás a szexmunkások nélkül gyakorlatilag kiüresedne.

De megnyugodhatunk: egy váratlan tweetben az OnlyFans bejelentette, hogy visszavonja sokkoló bejelentését.

Thank you to everyone for making your voices heard.

We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.

OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.

— OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021