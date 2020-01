Betegeskedik? Majd Dr. MI diagnosztizálja

Indiában várhatóan az év közepén vezetik majd be, ezt később más országok is követik. Az eszköz már több mint 30 ezer képet és 9 millió különálló sejtpontot ismer, minden egyes sejtből 165 különböző jellemzőt képes elemezni.

Az eszközbe épített mesterséges intelligencia (MI) algoritmus segítségével gyorsan diagnosztizálja a sejtek formáját, alakját és struktúráját, kategorizálja őket és a legkisebb elváltozásokat is észleli.

Azokon a távoli területeken, ahol nincsenek modern eszközök, a betegeknek sokszor több mint egy hetet kell várniuk arra, hogy megkapják a vizsgálati eredményeket. Jelenleg a klinikai diagnózisok közel kétharmadát manuálisan, hagyományos optikai mikroszkóp segítségével állítják fel és a diagnózis pontossága a patológus szakértelmén, tapasztalatán is múlik.

A fejlesztés egyébként a nemrég zárult CES Innovációs díját is elnyerte a „Technológia egy jobb világért” kategóriában.

nemcsak digitális mikroszkopikus képeket hoz létre az emberi sejtekről, hanem algoritmusok segítségével analizálja is azokat.

Így sokan nem jutnak laboratóriumi diagnosztikai lehetőségekhez, vagy csupán költséges és időigényes utazás után tudnak konzultálni szakorvossal. A kevés elérhető patológus túlterhelt, ez pedig a késedelem és az emberi hiba lehetőségét is növeli.

A hálózatba kapcsolt digitális adatok távolról is hozzáférhetők, ami a konzultációt és szakértői vizsgálatot is egyszerűsíti.