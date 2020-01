Egyre több appot töltünk le

Az utolsó negyedévben a legkeresettebb játék a Call of Duty volt több mint 180 millió letöltéssel. Ezt a Sand Balls követte. A CoD-letöltések fele az App Store-ból jött, ott a második legkedveltebb játék a Mario Kart Tour volt.

A top 5 helyből négyet továbbra is a WhatsApp, a Facebook, a Messenger és az Instagram uralt, de idén a második legkedveltebbé vált a TikTok.

2019 is jó év volt az appok fejlesztői számára, legalábbis a Sensor Tower jelentése szerint. A tavalyi évben a globális appletöltések mennyisége 9,1 százalékkal nőtt, és így már 114,9 milliárdra emelkedett. Ebből 30,6 milliárd származott az App Store-ból és 84,3 milliárd a Google Play Áruházból – írja az Origo.