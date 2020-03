Elindította a régió első virtuális mentorprogramját a Design Terminal

A tavaszi mentorprogramban kiemelt hangsúlyt kap, hogy miként élhetik túl a válságot a vállalkozások.

Az inkubációs program az online térbe költözik, ez azonban a közösségépítésben sem akadályozza majd a társadalmi kihívásokra innovatív megoldást kínáló startupokat.

Magyarország és a régió első Virtuális Mentorprogramját indítja el hamarosan a Design Terminal. A válság a DT-t is arra sarkallta, hogy a cégre jellemző, folyamatos innovációs attitűdön és termékfejlesztésen túl is gondolkozzon olyan konstrukciókban, melyek újszerű, a helyzethez igazított megoldást kínálnak.

A zászlóshajónak számító Mentorprogram a korábbi években már több mint ötven startupot támogatott.

A tavaszi szemeszter rendhagyó módon az online térbe költözik, a szervezők pedig már meg is alkották az ehhez szükséges stratégiát és biztosítják a technikai hátteret ahhoz, hogy a világ különböző pontjain tudják mentorálni a startupokat. Ez utóbbira volt már precedens egy pár héttel korábbi Demo Day kapcsán, ahol szintén a megváltozott körülményekre kellett igazítani a terveket, és a fizikai tér könnyebbsége helyett online formában garantálni a zökkenőmentes lebonyolítást és biztos nézettséget. A résztvevőket kizárólag online platformok kötötték össze, a közönség pedig fennakadás nélkül tudta otthonról követni a történéseket.

A tavaszi mentorprogramban hangsúlyosan keresik a választ, hogyan érdemes reagálni hirtelen és váratlanul jelentkező, rendkívüli helyzetekre, krízisekre és ellenállóbbá alakítani a vállalkozást. A startupok képet kapnak arról is, miként alakítsák át üzleti modelljüket, hogyan motiválják a csapatukat otthonról. Szintén kiemelt jelentőséget kap a virtuális közösségépítés a stratégiában, s természetesen nem hiányozhatnak ezek mellett a korábbi elemek sem a három hónapos, intenzív vállalkozásfejlesztési programból.

A Design Terminal legfőbb célja most is az, hogy megadja a szükséges lendületet a startupoknak, inspirálja a környezet és fenntarthatóság, egészség és jólét, képzés és foglalkoztatás, valamint a mobilitás témakörében indított vállalkozásokat. Emellett mentőövet nyújtson ahhoz, hogy lehetőségként tekinthessenek a kialakult helyzetre, így továbbra is innovatív megoldást tudjanak kínálni a felmerülő társadalmi kihívásokra.