Elon Musk azt akarja, hogy az autóban játsszunk, míg az magát vezeti

A funkció ezer sebből vérzik, de Musk már önvezető autókban gondolkodik, amelyekben a sofőr csak a kijelzőn játszik.

Elon Musk elképzelései rendszeresen megdöbbentik az embereket, és sajnos nem mindig jó értelemben. A Teslák kapcsán nemrég például hatalmas felháborodást váltott ki a testre szabható duda ötlete – írja az Origo.

Nemrég úgynevezett Boombox funkcióval frissültek a Teslák, aminek következtében óriási partyhangszóróként is működnek, valamint le lehet rajtuk cserélni a duda hangját (például szellentés vagy kecskeordítás hangjára). Emiatt is rengeteg kritikát kapott Elon Musk és a Tesla.

Musk azonban tovább menne, az önvezető autók világában ugyanis kritikus pontnak látja az autóban való játékot és szórakoztatást. A Boombox-frissítésbe igazából három új, autóba szánt videojátékot is csomagoltak. Ezután pedig többször is hangsúlyozta Musk a Twitteren, hogy az autóban való játékot kritikus fontosságúnak tartja az önvezető autók kapcsán.

A Tesla már online multis játékkal is frissített ezért, és arra is kíváncsi, hogy a rajongók milyen irányba vinnék az autóban játszható játékokat. Jelenleg kizárólag leparkolt Teslában lehet játszani a kijelzőn, de a terv az, hogy a sofőr is játszhasson menet közben egyszer majd. Musk több javaslatot is kapott egyébként, valamint rengeteg kritikát, hogy erre koncentrál, amikor a sofőr nélküli, robotpilóta mód ezer sebből vérzik.

Elon Musk korábban 1 millió robotaxit ígért 2020 végére – ez nem jött össze. A Tesla mindenesetre külön szoftvermérnököket foglalkoztat (több csapatban is), akiknek a feladata kizárólag az, hogy videojátékokat fejlesszenek autókba.

A szakértők szerint Musknak nem azzal kellene foglalkoznia, hogy mit csinálnak majd az önjáró autók korában, hanem az önvezető funkciót kellene fejlesztenie. A teljes önvezető módban ugyanis egyre kevesebben hisznek, egyszerűen nem tudnak olyan rendszert kifejleszteni, ami ne igényelné a sofőr beavatkozását bizonyos kritikus vagy váratlan helyzetekben. Azonban a részleges önvezető funkció túlzott bizalomra adhat okot az autóval szemben, és sokan elcsábulhatnak, hogy a rendszer és a kormány felügyelete helyett mással foglalkozzanak.