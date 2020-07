Ezekkel a játékokkal készül az új Xboxra a Microsoft

A Microsoft korábban tartott már egy online eseményt, ahol bemutatott bizonyos játékokat, amelyek részben vagy egészben már az idén megjelenő új generációs konzoljukra, az Xbox Series X-re készülnek. Akkor azonban a legtöbben csalódtak, mert a legnagyobb és leginkább várt játékokat nem láthattuk, melyek többsége ráadásul saját fejlesztésű, tehát a Microsoft belsős stúdiói dolgoznak rajtuk, és tőlük várnánk, hogy megmutassák, mire lesz képes az új masina.

Most ezen a helyzeten némileg javított a vállalat, és végre megmutatott néhány olyan anyagot, amelyre régóta várt a rajongótábor, néhány másikat pedig egyszerűen csak bejelentett, hogy legyen mire várni a következő években. Ezzel együtt továbbra sem mondhatjuk egyértelműen azt, hogy elsöprő lenne a felhozatal, és akadnak csalódások is – írja összeállításában az Origo.

Az alapok: Halo, Fable, Forza Motorsport

Azt már megszoktuk az utóbbi tizenöt évben, hogy a Microsoft szeret néhány alapvető franchise-ra támaszkodni, amelyek egy-egy konzolgeneráció alappilléreit képviselik, és jobb esetben ezek mellé amolyan „színesítésnek” jönnek be egyéb belsős fejlesztésű játékok, kiegészítve a külsős partnerek által készített anyagokat. Láthatóan most sem lesz ez másként, és végre mozgás közben is láthattuk az egyik legjobban várt játékot, a Halo Infinite-et.

Úgy tűnik, hogy a játék félig-meddig nyitott világú lesz, és visszatérnek olyan alapvető elemek, mint a kooperatív játékmód és az osztott képernyő, amelyek mindig is a Halo-sorozat alaptartozékai voltak, azonban az utóbbi mégis kimaradt az előző részből.

Ezen kívül megerősítették, hogy a játék 4K-s felbontásban és 60fps-sel fut majd Xbox Series X-en, azonban ahogy a Microsoft legtöbb saját fejlesztésű játéka, ez is megjelenik még a jelenlegi generációs konzolra, vagyis az Xbox One-ra is.

Ez pedig valahogy látszik a játék grafikáján, ami közel sem nyújt minőséget, mint elvárnánk azt egy olyan új konzoltól, amely legalább tízszeres előrelépést nyújt majd teljesítményben. Ezzel együtt a játékmenet nagyon szórakoztatónak tűnik, látszik, hogy vissza szeretnének térni a gyökerekhez, de ezzel együtt mégsem ragadtak le a múltban, és bekerültek új mechanizmusok. Az biztos, hogy a Halo Infinite megjelenik az Xbox Series X rajtjára.

Szintén régre visszanyúló sorozat a Fable, amelyről egy ideje már gyanítottuk, hogy valamilyen formában vissza fog térni. Az eredeti epizódokat fejlesztő Lionhead stúdiót négy éve bezárta a Microsoft, ezzel párhuzamosan azonban a vállalat megvett egy másik brit csapatot, a korábban a Forza Horizon-sorozaton dolgozó Playground Gamest.

A Microsoft mély zsebeinek köszönhetően a brigád alapos bővülésen ment át, és az autós játék mellé megkapták a lehetőséget, hogy ők indítsák újra a Fable-t.

És itt szó szerint rebootról van szó, hiszen sem sorszámot (a negyediknek kellene jönnie), sem alcímet nem kapott a játék, egyszerűen csak Fable néven jelenik majd meg. Egyelőre sajnos semmi mást nem tudunk róla, még megjelenési dátumot sem kapott, csak annyi biztos, Xboxra és PC-re érkezik majd valamikor.

Szintén érdekes a helyzet a Forza Motorsport körül, ami az Xbox-konzolok esetében az egyik legfontosabb játéknak számít, amivel a Microsoft meg tudta szorongatni a Gran Turismo-sorozatot. Itt is egyfajta rebootról van szó, láthatóan itt is elhagyták a számozást, és ami a leginkább meglepő, hogy a játék nem jelenik meg az Xbox Series X rajtjára, holott menetrendszerűen ősszel kellett volna érkeznie.

Azonban a tény, hogy a Microsoft belsős csapata, a Turn10 több fejlesztési idővel kalkulál, azt vetíti előre, hogy ezúttal tényleg nagy változtatásokat kapunk.

Nagyon komoly, minden korábbinál részletesebb fizikára számíthatunk (például teljesen megújul a gumik kezelése, a hőmérséklet hatása az autókra, a felfüggesztések működése, és még hosszan lehetne sorolni), ezen kívül bekerül a teljesen dinamikus időjárás is. Az anyag 4K-ban és 60fps-sel fut majd, sugárkövetéses effektusokkal kibővítve, így a látványra biztosan nem lesz panasz.

Horror, dráma és pusztítás

Akadtak érdekes meglepetések is, amelyekről azonban jellemzően nagyon keveset tudunk, de ígéretesnek tűnnek a jövőre nézve. Az például nem meglepő, hogy a Microsoft folytatja a szintén saját tulajdonban lévő zombis sorozatát, így készül a State of Decay 3, amelyről sem játékmenetet nem láthattunk, sem megjelenési dátuma nincs egyelőre.

Külsős partnertől, a GSC Game Worldtől érkezik a régóta várt posztapokaliptikus játék, a STALKER folytatása, amit érdemes óvatosan kezelni, több okból is. Egyrészt az eredeti játék fejlesztői annak idején gyanús körülmények között feloszlottak, és ma már a többségük új csapatoknál dolgozik, például a rendkívül sikeres Metro-sorozaton. Másrészt pedig a STALKER 2-ről ugyan kaptunk egy bemutatóvideót, azonban erről a készítők később elismerték,

hogy ez a felvétel nem a játékból származik, hanem pusztán azt igyekszik megmutatni, hogy „milyen grafikai színvonalra törekednek”.

Az jelenleg biztos, hogy a STALKER 2 megjelenik majd PC-re, és konzolokon egy ideig csak az Xbox Series X-en válik elérhetővé, és csak az exkluzivitási időszak lejárta után jön majd PS5-re.

Szintén nem láttunk semmiféle élő játékmenetet a Warhammer: End Times – Vermintide készítőinek új játékából sem. A fejlesztők maradtak a Warhammernél, azonban a fantasy helyett ezúttal a 40K világába visznek majd el minket a Darktide című anyagban, amely a rövid leírás szerint egy négyfős kooperatív lövöldözős-szeletelős anyag lesz, megfelelő mennyiségű vérrel és brutalitással. A megjelenésére 2021 során lehet számítani.

Kellemes meglepetés volt viszont, hogy a filmszerű játékairól ismert Quantic Dream egykori alapembere, Caroline Marchal alapított egy új stúdiót Angliában, és egy teljesen új játékon dolgozik. Ennek neve As Dusk Falls, és habár egy ideig úgy tűnt, hogy a Sony adja majd ki, és csak PlayStation-konzolokra jelenik meg, végül fordult a kocka, és a Microsoft kezébe került a dolog, így számíthatunk rá Xbox-konzolokon és PC-n is. Az alkotótól megszokott módon ezúttal is egy mély, drámai történetre számíthatunk, amelyben két család különböző körülmények között találkozik egymással két generációnyi idő leforgása alatt.

Szerepjáték és felfedezés

A Microsoft még 2018-ban vásárolta meg a legendás iparági veteránokból álló, leginkább szerepjátékairól ismert Obsidian stúdiót, és most lerántották a leplet az Xboxra és PC-re készülő új anyagukról. Ennek címe Avowed, és műfaját tekintve nem meglepő módon egy szerepjátékról beszélhetünk, azonban innen kezdve már akadnak érdekességek.

Az Avowed az Obsidian korábbi szerepjátékának, a Pillars of Eternitynek a világában játszódik, azonban az eddigi felülnézetes, körökre osztott játékmenet helyett ezúttal már egy nagy költségvetéssel megvalósított, belső nézetes (FPS) anyagot kapunk majd. A megjelenése még legalább évekre van sajnos.

Egy jó ideje már szintén a Microsoft saját tulajdonában van a világ egyik legrégebbi és legismertebb stúdiója, a brit Rare. A csapat amellett, hogy folyamatosan bővíti és csiszolgatja a piacon lévő Sea of Thieves című kalózos játékát, egy teljesen új anyaggal is készül Everwild címen. Erről megint csak nem tudunk túl sok részletet: a játékos valamiféle halhatatlan lényt irányít egy különös és gyönyörű világban, és másokkal együttműködve kell majd meggyógyítani az őzre hasonlító lényt, ami valamiért nagyon fontos az univerzum egyben tartásának érdekében.

Összességében a Microsoft tehát (főleg az utóbbi idők bevásárlásai után) rengeteg tehetséges belsős fejlesztőcsapattal rendelkezik, amelyek mindegyike ezerrel dolgozik hol már meglévő és sokak által várt játékok folytatásain, vagy éppen teljesen új, érdekesen hangzó kreatív címeken. Jelenleg leginkább az a probléma, hogy a legtöbbről nagyon kevés információ áll rendelkezésre,

nem tudni pontosan, hogy az új konzol rajtjára mi lesz elérhető és mi nem, és tényleges játékmenet-felvételből is rendkívül kevés volt a bemutató alatt.

Borítóképünk illusztráció