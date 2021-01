Februárban jöhet a Xiaomi Mi 11 Pro

Egyelőre csak a sima Mi 11-et mutatta be a Xiaomi, de a szivárogtatók szerint a Pro modell is érkezik később.

A Xiaomi az ígéretének megfelelően elsőként mutatott be Snapdragon 888-as csúcsmobilt a Mi 11 formájában, még december végén. A Pro modell sokak meglepetésére azonban nem debütált – írja az Origo.

A megbízható, Digital Chat Station néven dolgozó szivárogtató információi szerint azonban lesz Xiaomi Mi 11 Pro, csak később debütál. Egészen pontosan február 12-én.

A Mi 11 Pro állítólag telefotós kamerát is kap végre, és alapvetően is jobb kamerát kínál majd, mint a sima Mi 11. Ezen felül pedig gyorsabb töltésre is képes lesz. Arról sajnos továbbra sincs hír, hogy Európában mikor és mennyiért jelenhet meg a Mi 11 széria.