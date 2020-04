Hiányzik a munkahelyi légkör? Ez a weboldal visszahozza

Ennyire azért senki sem vágyott a home office magányára: ha hiányoznak a munkahely megszokott zajai, most otthon is megteremthetjük magunk körül.

Sokaknak ment az idegeire a home office előtti időkben a munkahelyi zsibongás, a kollégák neszezése, a nyomtatók csattogása, az ajtócsapódás, fecsegés. Leginkább fejhallgatóval lehetett védekezni a jól sikerült hétvégi receptet, vagy a meccs emlékezetes pillanatait taglaló locsogás elől, hogy koncentráltan lehessen dolgozni.

A távolság azonban még a régi, ám megszokott bosszúságok iránt is nosztalgiát ébreszthet.

Hogy segítsen az otthonok csendjébe kényszerült munkavállalókon, a berlini Kids kreatív ügynökség tagjai létrehozták a weboldalt, ami az iroda megszokott zajait produkálja. Ide kattintva, az I Miss the Office megteremti a hiányzó akusztikát: nyikorog a szék, a háttérben beszélgetnek, váratlan pillanatokban csöngenek a telefonok, ablak és ajtó csapódik, zörög a légkondi és így tovább.

További hangokat is adhatunk hozzá a különféle ikonokra kattintással, illetve tízig lehet növelni a bent tartózkodók számát.

Hasonlóképpen, az itt elérhető The Sound of Colleagues tolókákkal engedi szabályozni a háttérzajokat, hogy pontosan a megszokott mennyiséget és összeállítást keverhessük ki magunknak. Egyébként a zsibongás effektusai együtt és külön-külön is, további irodai zajokkal beszerezhetőek ezen a Spotify oldalon (a rendes ingyenes Spotify regisztrációval).

A legjobb az egészben, hogy mindezért nem kell ingázással szenvedni. Igazából már csak a jelentőségteljes összenézések hiányozhatnak, amiket időnként a kollégákkal lehetett váltani.

Borítóképünk illusztráció