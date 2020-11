Idén a fekete péntek online-ban megy

Bár „hivatalosan” november 27-én tartják, valójában már régen nem péntekről, hanem inkább fekete novemberről lehet beszélni.

Mint annyi minden, ez is Amerikából érkezett: az eredeti nevén Black Fridaynek nevezett akció a hálaadást követő péntek elnevezése az Egyesült Államokban, amely ott néhány évtizede hagyományosan a karácsonyi bevásárlási szezon kezdete.

Hazánkban első alkalommal 2014. november 28-án tartottak ilyen, az átlagon felüli árkedvezményeket kínáló akciót.

Kezdetektől viták övezik, hogy vajon nem inkább a kereskedők ünnepe-e a fekete péntek, mint a vásárlóké. Talán mindkettőé, tisztes kereskedelem és megfontolt vásárlás esetén.

Most változik a Black Friday slágertermékeinek köre

Az elmúlt hat év Black Friday-akciói során a slágertermékek jellemzően olyan műszaki, számítástechnikai cikkek és háztartási gépek voltak, amelyeket az emberek főként saját, illetve családi használatra vásároltak.

Idén ez a trend változhat, mivel a laptopok, az okostévék és egyéb számítástechnikai kiegészítők iránti kereslet a vírus hatására már a tavasz folyamán tetőzött. Sokan a koronavírus első hulláma során kényszerből előre hozták az eredetileg csak az év későbbi – vagy akár a mostani – időszakra tervezett vásárlásaikat, emellett sok extra beszerzés is jellemezte tavasszal ezeket a kategóriákat – írja elemzésében a GKI Digital.

Ettől függetlenül a slágernek számító termékkörök és a kiemelten hirdetett termékek körében idén is jelentős szerepet kapnak majd a „klasszikusok”, de

bizonyosan nagyobb hangsúlyt kapnak majd az alsó középkategóriás mobiltelefonok, játékok, valamint a kis és közepes háztartási gépek.

A tervezett vásárlások összértékét az euróárfolyam emelkedése miatti árnövekedés minden bizonnyal felfelé tolja majd, azonban azzal is számolni kell, hogy a népszerű termékek körében hangsúlyosabbak lesznek az alacsonyabb árfekvésű cikkek, így bár a kosárértékek összességében csökkenhetnek 2019-hez képest, a tranzakciószám semmiképpen sem lesz kevesebb, tehát a csomaglogisztikának nem lesz egyszerű feladata idén sem.

Holnap, pénteken van a „hivatalos” fekete péntek

Az eMAG viszont például már november 22-én megtartotta a kereskedelmi ünnepét: a hazai vevők összesen 293 314 darab terméket rendeltek meg reggel 7 óra 7 perc és éjfél között, ami mintegy 43 ezerrel több a tavalyi Black Friday eredményeinél.

Egy hazai vásárló átlagosan 34 ezer forintért adott fel rendelést, a fekete péntek 17 órája alatt pedig összesen 152 602 darab megrendelés érkezett be, amely 6,9 milliárd forintos forgalmat generált.

A járványhelyzet nyomán a háztartási eszközök és tisztítószerek voltak a Black Friday legnépszerűbb termékei. A játék/baba-mama termékek közel 42 ezres eladott termékkel a második helyre futottak be, a harmadikra pedig a mobil eszközök közel 31 ezer darabos eladással.

Az egyéb napokon nem elérhető, különleges ajánlatok közül két gépjármű, 12 darab féldisznó, 29 gramm arany, 93 darab egészségügyi szűrés (COVID vagy HPV), illetve 402 éjszakányi belföldi utazást rendeltek meg.

Nem ünneprontásként mondják

Az ilyenkor szokásos nagy átverések miatt figyelmeztet mindenkit a Kaspersky szakértője, David Emm, hogy bár az online vásárlás roppant csábító,

ez igen jó módszer arra, hogy könnyen megszabaduljunk a nehezen megkeresett pénzünktől.

Remek akciókat és kedvezményeket kínáló e-mailek landolnak a postafiókunkban, és mindössze néhány kattintás után az áruk már úton is vannak az otthonunk felé anélkül, hogy egyáltalán fel kellene állnunk a kanapéról. Nem csoda, hogy a roppant kívánatos, ám esetenként átverős ajánlatoknak sokan nem tudnak ellenállni: válogassuk meg, kitől vásárolunk.

A szavazás eredménye

Mint cikkünk végén látható, olvasóink szavazatai alapján a döntő többség – a szavazatát leadók 76 százaléka – szerint

fekete pénteken csak a vásárlói hangulat emelkedik, de igazából átverésnek tartják a dolgot.

A képet talán némiképpen árnyalja, hogy a témában végzett kutatások azt jelzik, a megfontolt, tartózkodó felhasználókat is magával tudja ragadni a vásárlási lendület. A sok reklám, a szenzációs, nagy fogások végül is – bár a meggyőződésükkel ellenkezik – néha költekezésre ragadják a kételkedőket is. Hiszen másként nem is jönnének ki a kereskedők hatalmas eladási eredményei.

Kinek lehet igaza? A tartózkodóknak, vagy a legjobb ajánlatra elszántan vadászóknak? Talán megint a középút az igazi: az amúgy is vágyott árut érdemes most megvenni, ha tényleg van rá pénzünk és csakugyan olcsóbb a sokhónapos átlagáránál.

Borítóképünk illusztráció