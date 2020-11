Igazán különös mobilt készít az Apple

Távol-keleti beszállítók szerint az Apple összehajtható iPhone-jának gyártási előkészületei a következő fordulóba léptek.

Apple reportedly ready to start testing foldable iPhone prototypes https://t.co/aWZryz8uX5 by @killianbell pic.twitter.com/f9VVWd6mjC

Mint a MacRumors a Economic Daily News-ra hivatkozva írja, az Apple azt vizsgálja, hogy a kijelzők hogyan bírják a gyűrődést.

Korántsem ez az első megalapozottnak tűnő pletyka. Jon Prosser szerint az összehajtható mobil nem hajlékony kijelzőt, hanem zsanérral működő két képernyőt jelent.

Apple’s “foldable” iPhone isn’t really a foldable. 🧐

The current prototype has two separate display panels on a hinge.

Round, stainless steel edges like current iPhone 11 design.

No notch — tiny forehead on outter display that houses Face ID.

— Jon Prosser (@jon_prosser) June 15, 2020