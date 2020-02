Íme, a legaktívabb kártevők toplistája

A bűnözők a legtöbb esetben jelszavainkat és bizalmas adatainkat szeretnék megszerezni, hogy pénzért továbbadják.

A toplista élén viszont egy merevlemezeket titkosító zsarolóvírus áll a G Data kibervédelmi szakemberei szerint.

Tavaly a biztonsági cég naponta 13,5 ezer új változatát fedezte fel az ismert kártevőcsaládoknak. A legaktívabb ezek közül a GrandCrab zsarolóvírus volt, ennek naponta több mint 1100, összesen pedig 408 ezer variánsát azonosították a szakemberek. Ráadásul a kártevő annak ellenére terjedt tovább, hogy a fejlesztői már nem aktívak, ez pedig egyben azt is jelenti, hogy

fertőzés esetén hiába fizetünk, nem fogunk működő kulcsot kapni adataink visszanyeréséhez.

A második helyezett a toplistán az njRAT kártevő 208 ezer variánssal, a harmadik pedig a BlackShades 190 ezer változattal. Mindkettő a távoli elérést biztosító trójai kártevők családjába tartozik, melyeket a bűnözők arra használnak, hogy bejussanak a rendszerbe, ahol átveszik a számítógép ellenőrzését.

A legismertebb kártevőcsalád, az Emotet ezalatt csupán a hatodik a toplistában, 70 800 különböző változattal. Ez egyébként jelentős növekedés az előző évhez képest, akkor még csupán 28 ezer változatot fedeztek fel. A korábban banki trójaiként működő kártevő tavaly év végén került újra a középpontba, Németországban rengeteg közigazgatási intézmény, egyetem és kórház esett áldozatul.

A támadások kiindulópontját jelentő e-mailek egyre hihetőbbek, mivel személyre szabottak, a címzett nyelvén, helyes nyelvtannal vannak megírva.

Így még a szakavatott szemek is nehezen szúrják ki, hogy adathalászatról van szó, és sok felhasználó kattint a fertőzött csatolmányok elindítására.

A tíz legaktívabb kártevőcsaládból egyébként öt trójai (Remote Acces Trojan – RAT). Az ilyen kártevőket a bűnözők arra használják, hogy távolról ellenőrizzék és irányítsák a megfertőzött gépeket, így ellophatják a jelszavakat, hozzáférhetnek a bizalmas adatokhoz, vagy akár titkosíthatják a merevlemez tartalmát. Mellettük a Tinba és a Shifu banki trójaiak is aktívak, ezek a böngészőkbe épülve próbálják meg kiolvasni az internetbankokhoz tartozó adatokat és a hitelkártyaszámokat.

Régi motorosok új ruhában

A toplistán szereplő kártevők nagy része több éve jelen van a számítástechnika világában. A SakulaRAT és Tinba kártevőket először nyolc éve, 2012-ben fedezték fel, a Nanocore 2013-ban, az njRAT 2014-ben, a GrandCrab pedig 2018-ban jelent meg.

Ez jelzi, hogy teljesen új kártevőket a bűnözők ritkábban fejlesztenek ki, mivel ez részükről is nagy munkát igényel. Ehelyett a meglévő károkozókat csomagolják újra és újra különböző módokon, majd nagy mennyiségű variánssal próbálnak meg minél több számítógépet megfertőzni. Mivel így a kártevők mellett a különböző csomagolási technikákat is fel kell ismerni, ez a védekezésben is új módszereket igényel.

A G DATA szerint a megoldást a mesterséges intelligencia használata jelenti. A német szakemberek egy tanulásra képes neurális hálózatot építettek, amely 150 különböző jellemző – például a fájl mérete, vagy annak eredeti programozási környezete – alapján füleli le a különböző álcázási technikákat, amelyeket a bűnözők az egyes variánsok előállításához használnak. Ez a megközelítés jobb felismerési arányokat eredményezhet a jelenlegi környezetben, mert az egyes variánsok elkészítésére használt álcázási technikák jól tipizálhatók.

A 2019-es toplista: