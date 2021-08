Íme, egy 68 millió fényévre fekvő galaxis fotója

Az NGC 1385 nevű spirálgalaxis a Földtől 68 millió fényévre, a Fornax (Kemence) csillagképben található. A felvételt az Európai Űrügynökség (ESA) és a NASA közös űrtávcsövének, a Hubble-nak a kamerája, a Wide Field Camera 3 (WFC3) készítette.

A Hubble Űrtávcsövet 2009-ben telepítették, és még most, 12 évvel később is ilyen csodálatos felvételeket készít. Az NGC 1385-ös kissé torzult alakja egy másik szomszédos galaxissal történő gravitációs kölcsönhatás következménye, ezt igazolják a fiatal csillagokból álló csillagpopulációk szerte az egész galaxisban.

Otthona a Fornax csillagkép, amely nem állatról vagy ókori Istenről kapta a nevét, mint a legtöbb más csillagkép. A Fornax a Kemence latin neve, a csillagképet Nicolas-Louis de Lacaille, 1713-ban született francia csillagász nevezte el.

Az űrteleszkóp egyre gyakrabban mutatja az öregedés jeleit annak ellenére, hogy a múltban több űrséta során végeztek rajta javításokat és felújításokat.

A Hubble fedélzeti számítógépe június 13-án állt le, ekkor valamennyi csillagászati megfigyelést leállították. A tudományos műszerek biztonsági módra váltottak, amelyben a nem létfontosságú rendszerek leálltak. A hibát szerencsére hamar sikerült orvosolni Hubble űrteleszkóp: minden eszköz működik! .

