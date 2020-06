Íme, ilyen óriási a Holdra készülő Starship rakéta

A SpaceX amerikai magán űrkutatási vállalat a Starship rakétával készül a Holdra, a Marsra és – ahogy Elon Musk optimizmusából kiderül – egyszer még tovább.

Musk a Twitterre tolt fel fotót a Starship első pillantásra is hatalmas tartályairól:

A monstrum 122 méter magas, 9 méter átmérőjű. Úgy számolják, 150 tonna terhet, 100 embert képes szállítani. A képen látható két tartályban a visszatérős rakéta üzemanyagát tárolják .

Tényleges méreteinek felbecsülésében segít a twitterező, aki az Elon Musk által posztolt képre nagyított rá. Az alábbi képen látható „hangya” egy ember – talán szerelő –, aki a tetején áll.

For a sense of scale folks, there are people working on the top, these things are like space bound skyscrapers. Awesome work everyone at @SpaceX pic.twitter.com/7GdFKUogsC

— Matthew Wilkes. (@mattwgn1983) June 25, 2020