Jó hír a Huawei tulajdonosoknak: még decemberben itt az EMUI 11

A Huawei saját felhasználói felülete megnövelt adatbiztonságot és vadonatúj funkciókat nyújt.

Gyorsabb és intuitívabb felhasználói felülettel, továbbfejlesztett adatbiztonsággal és vadonatúj funkciókkal érkezik decemberben az EMUI 11. A Huawei októberben bemutatott, legújabb felhasználói felületét még idén több mint 20 okostelefonra és tabletre elérhetővé teszi a vállalat, márciusig pedig további készülékre is elérhetővé válik.

Új funkcióival az EMUI 11 jelentőset lép előre elődjéhez képest. Az EMUI 10 elindítása óta a Huawei felgyorsította a frissítések bevezetésének ütemét.

Decemberben a következő készülékek frissíthetnek az új verzióra: P40, P40 Pro, P40 Pro+, Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 Pro 5G. Márciusig pedig fokozatosan a következő készülékekre is elérhetővé válik az EMUI 11: Mate Xs, Nova 7, P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS, Mate 20 X, Mate 20 X (5G), Nova 5T, MatePad Pro, MatePad Pro 5G, MediaPad M6.

Ergonómiáját tudósok fejlesztették

A művészet és technológia tökéletes összhangja – ez az EMUI 11 felhasználói felülete. Az új, Always-On-Display (AOD) lehetővé teszi, hogy a felhasználók teljes mértékben személyre szabják képernyőjüket.

Piet Mondrian festő képei ihlette új AOD színvilágának fő elemei a vörös, a sárga és a kék, de a felhasználók szabadon választhatnak a szivárvány minden színéből. Egészen személyessé tehetjük a felületet: akár aznapi ruhánkhoz is alakíthatjuk kijelzőnk színeit. Ehhez elegendő lefényképezni a ruhát, az intelligens algoritmusok pedig elvégzik helyettünk a kalibrálást.

Folyamatos munka és szórakozás – akár több eszközön

Az EMUI 11 újdonsága a Long-take Animations alkalmazás, ami megszünteti a hirtelen átmeneteket a megnyíló elemek között, ezáltal kellemesebb, dinamikusabb a szoftver hatása egyúttal javítják a folytonosságot, növelik a vizuális élményt.

A jelenlegi felhasználók számára nem ismeretlenek az EMUI Smart Multi-Window, Edge Panel, Floating Window és Multi-tasking funkciók. Az EMUI 11 továbbfejlesztette a Smart Multi-Window élményt is. Az új operációs rendszer lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerre több lebegő ablakot (Floating Window) nyissanak meg. Ezek az ablakok kicsinyíthetők az új Quick Ball-ra, amely kibővíthető úgy, hogy az összes bezárt ablak egyetlen érintéssel gyorsan megjelenjen. Továbbá, a felhasználói visszajelzésekre reagálva az EMUI 11 támogatja az állítható méretű ablakokat azok sarkának húzásával.

A MeeTime vagy a Multi-Screen Collaboration az EMUI jellegzetességeivé váltak. Ezek az innovatív technológiai megoldások lehetővé teszi az eszközök számára, hogy megosszák egymással szoftveres képességeiket, a folytonosság élményét biztosítva. Így a felhasználók egy mozdulattal válthatnak eszközeik között és folytathatják a munkát, vagy nézhetnek tovább videókat.

A fejlesztéseknek köszönhetően a Multi-Screen Collaboration kezdetben kettő, a későbbi frissítésekkel majd három aktív ablakot is támogat. Ez különösen hatékonyan használható például az online órákon való részvétel közben: az első ablakot a közvetítés megtekintésére, a másodikat jegyzetelésre, míg a harmadikat chatelésre használva.

Biztonság a legfölsőbb szinteken

A Huawei továbbra is elkötelezett a felhasználók személyes adatainak védelme mellett. Az EMUI 11 új, minden eddiginél fejlettebb adatvédelmi funkciókkal is rendelkezik, kiemelten a GDPR területén. A CC EAL5+-on elért legmagasabb szintű adatvédelmi értékelés TEE OS mikrokernellel kiegészítve gondoskodik arról, hogy adataink ne kerülhessenek illetéktelen kezekbe. Képek átvitele során a felhasználók könnyedén megtisztíthatják a fájlt minden érzékeny személyes adattól, például a helytől, az időtől és a használt eszköz részleteitől, mielőtt elküldenék azt. A titkosított jegyzeteket, valamint személyes megjegyzéseket is biztonságban tarthatják azáltal, hogy azokat PIN-kóddal vagy biometrikus zárral rögzítik.

Már bétatesztelhető a Harmony OS 2.0

Wang Chenglu, a Huawei Fogyasztói Üzletágának szoftvertechnológiáért felelős igazgatója a Huawei Fejlesztői Napján bejelentette, már elérhető a HarmonyOS 2.0 fejlesztői béta verziója okostelefonokhoz. Ez mérföldkőnek számít a mindent átfogó HarmonyOS ökoszisztéma felépítésében. A 2.0 béta iránt érdeklődő alkalmazások fejlesztői a Huawei Developer hivatalos weboldalán jelentkezhetnek a programra.

A HarmonyOS technológiája a Futuristic Internet of Everything elvén készült, segítve olyan, úgynevezett „szupereszközök” létrehozását, amelyek a korábban fizikailag független eszközökből származó szoftverek és hardverek összevonásával jönnek létre. A vadonatúj operációs rendszer a Seamless AI Life segítségével még jobban tud alkalmazkodni a felhasználó igényeihez és minden elképzelhető felhasználói igényre felkészült.

