Jön a Chromebook gépekre a Steam

Az Android Police-nak adott interjújában a Chrome OS termékmenedzsere elárulta, hogy a nem túlságosan távoli jövőben a Steam is elérhetővé fog válni a Chromebookokon. Kan Liu szerint a világ legnagyobb digitális játékboltja natív alkalmazásként fut majd a Chrome OS-en, azaz a jelek szerint nem a linuxos appok elérhetővé tételére kitalált virtuális gépben működik majd, ami nagyon fontos a minél jobb teljesítmény elérése érdekében.

Eredetileg szinte szó szerint csak ennyire voltak képesek ezek a Chromebookok, de mára futtathatóvá váltak rajtuk az androidos appok, hamarosan pedig a linuxos alkalmazásokkal is kompatibilisekké válnak.