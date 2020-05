Kisgömböcként fal fel a Facebook egy népszerű netes szolgáltatást

Felvásárolja a közösségi óriásvállalat a Giphy-t, aminek aggasztó internetes adatbiztonsági következményei lehetnek.

Mint kiderült, a Facebook megveszi várhatóan 400 millió dollárért a Giphy-t, ami pedig már alaposan beépült az internet legnépszerűbb alkalmazásaiba és szolgáltatásaiba.

Ez azt jelenti, hogy a népszerű, többnyire vicces GIF-ek küldése és fogadása úgymond a háttérben alapvetően megváltozhat. A Giphy tartalmait itt-ott, naponta több mint 700 millió ember látja: ezek leginkább az internet különféle oldalain bukkannak fel – az Apple iMessage-től a TikToon és a Tinderen át egészen a Twitterig.

Ezek többsége a Giphy API-jára (alkalmazásprogramozási felületére) és archívumára támaszkodik a gifek megosztásában és közzétételében.

Sokakat idegesít, hogy az adatvédelmi hiányosságai miatt

gyakorta megbízhatatlannak bizonyult, sokak által Nagy Adatporszívóként emlegetett Facebook hozzájusson az adataikhoz

immáron a Giphy-n keresztül is.

A Facebook megnyugtat és hárít, mondván, hogy a Giphy pontosan úgy fog működni a felvásárlása után, mint előtte: csak hát még számosan emlékeznek arra, mi történt a beolvasztott Instagram, meg Whatsapp vezetőivel, hogyan került be mindkettő a közösségi portál gőzhengerébe, s vette át a megoldásait.

A OneZero blog felvázol egy nem túl bíztató forgatókönyvet arról, hogy valójában miért kellett a Facebooknak a platform – hívja fel a figyelmet a Bitport. A blog szerint a Giphy legnagyobb értéke a Facebook szempontjából, hogy nagyon sok szolgáltatásba beágyazták.

A Giphy által előállított a GIF-ek pedig tökéletesen alkalmasak arra is, hogy küldőjüket és fogadójukat nyomon lehessen követni.

A Giphy ugyanis minden animált GIF-et becsomagol egy speciális formátumba, hogy gyorsabban töltődjön be. Ebben van egy apró Javascript kód, amely nemcsak azt mondja meg, hol töltötték be az adott GIF-et, hanem a kép megnézése után követhetővé teszi a felhasználó netes tevékenységét is.

A The Verge hosszasan felsorolja azokat az alkalmazásokat, melyek érintettek lehetnek a Giphy új tulajdonosa miatt.

A felvásárlás híre amerikai demokrata és republikánus politikusok tiltakozását váltotta ki. A trösztellenes törvényre hivatkoznak, s arra, hogy a járvány alatt átmenetileg elgyengült cégek bekebelezését meg kellene akadályozni, hogy a Facebook ne terjessze még a jelenlegin is túl a hatalmát a weben.

Borítóképünk illusztráció